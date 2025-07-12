Kalibaf: İslam Devrimi Lideri, 90 Milyonluk Savunmanın Oluşmasına Sebep Oldu / Füze ve Zenginleştirme Bizim Kırmızı Çizgimizdir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Muhammed Bâkır Kalibaf Perşembe gecesi yaptığı canlı televizyon konuşmasında, İsrail rejiminin İran’a karşı yürüttüğü 12 günlük zorla dayatılmış savaşın arka planı ve boyutları ile silahlı kuvvetlerin başkumandanı olarak liderin rolü, ulusal dayanışma ve İran halkının 90 milyonluk savunma çekirdeğinin oluşumu hakkında açıklamalarda bulunarak İran’ın füze operasyonlarının yeni ayrıntılarını paylaştı.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı konuşmanın bir bölümünde İslam Devrimi Lideri'nin başkumandan olarak rolüne dikkat çekerek şöyle dedi: Eşsiz bir liderlikle silahlı kuvvetleri şoktan çıkarmayı başardı; yeni komutanları atayarak bu kişiler saldırının ilk dört saati içinde göreve getirildiler.

Kalibaf şöyle açıkladı: Liyakatli komutanlar sahaya çıktı ve saldırının ardından geçen 17-18 saat içinde düşmana karşı 150’den fazla füze ve 350 insansız hava aracı fırlatıldı.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı, İran’ın işgal altındaki toprakların hem hava hem kara sahasına füze üstünlüğünü ve savaşın ikinci yarısında yüzde 90’lık başarı oranını vurgulayarak şunları ekledi: İsrail rejiminin güvenlik araştırma merkezi, bu rejimin yaralı sayısını 3.520 olarak açıkladı ve bildirilen bu yaralı sayısına göre, rejimin 500’den fazla ölü verdiği tahmin edilmektedir.

- Nükleer Silah Peşinde Değiliz Ama Zenginleştirme İran’ın Hakkıdır

Kalibaf ayrıca şunları vurguladı: Dünyadaki insanlara, uluslararası kuruluşlara, dostlarımıza ve herkese daima söyledik; biz asla nükleer silah peşinde değiliz ama zenginleştirme bizim hakkımızdır. Onlar, bilim insanlarımızı hedef alarak zenginleştirmeyi sona erdirebileceklerini sanıyorlar. Oysa zenginleştirme, ülkemizin bilimsel faaliyetlerinin, kültürünün ve toplumsal bilimsel yetkinliğinin bir ürünüdür ve bombayla ya da bazı kişileri ortadan kaldırarak yok edilemez.

Füze alanında da hiçbir zaman müzakereye izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bu konu da zenginleştirme gibi bizim kırmızı çizgimizdir.