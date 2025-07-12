“İslam’da Kur’an” Kitabı Türkçeye Çevrildi ve Türkiye’de Yayınlandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ehlibeyt (a.s) Dünya Kurultayı Kültür ve Yayınlar Genel Müdürlüğü, önemli bir kültürel çalışmaya imza attı. “İslam’da Kur’an” isimli kitap, titiz bir çeviriyle Türkçeye kazandırılarak Türkiye'de okuyucularla buluştu.

Eserde, Kur’an-ı Kerim’in Müslüman toplumlar üzerindeki etkisi ve temel referans kaynağı oluşu, Kur’an ayetlerine dayandırılarak ele alınıyor. Kitabın yazarı, Kur’an’a verilen değerin mutlaka bizzat Kur’an’ın kendi beyanlarına dayanması gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, ayetlerde yer almayan veya açıkça belirtilmeyen konularda Müslümanları belli yorumlara zorlamanın doğru olmadığını ifade ediyor.

Kitap ayrıca, Müslümanların Kur’an etrafında birleşmesinin önemini ortaya koyuyor ve bu birliğin sağlanabilmesi için Kur’an’ın merkezî rolüne dikkat çekiyor.

“İslam’da Kur’an” adlı eserde ele alınan bazı ana başlıklar ise şöyle: Kur’an’ın Müslümanlar nezdindeki değeri, Kur’an’ın nasıl öğretildiği, vahyin mahiyeti, Kur’an’ın bilimlerle ilişkisi, iniş sıralaması ve tarihsel yayılma süreci.

Bu çeviri, Türkiye’deki Kur’an araştırmalarına ve İslamî düşünceye katkı sağlayacak yeni bir kaynak olarak değerlendiriliyor.