Moskova'dan ABD ve vekil ağına sert uyarı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri ve vekillerini, Rusya ve Kuzey Kore’nin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde bulunmamaları yönünde uyardı.

Lavrov, Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna kuvvetlerine karşı Kursk bölgesindeki çatışmalara katılımının, Moskova ile Pyongyang arasında imzalanan yeni stratejik anlaşmanın “yenilmez bir savaş kardeşliği için sağlam bir temel oluşturduğunu” somut biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Lavrov’un açıklamaları, Cumartesi günü Kuzey Kore’nin doğusundaki Vonsan kentinde, Kuzey Koreli mevkidaşı Choe Son Hui ile yaptığı görüşme sırasında geldi.

İki ülke dışişleri bakanlıkları arasında yürütülen stratejik diyaloğun ikinci turu kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde ortak savunma anlaşmasının uygulanması ele alındı.

Öte yandan, Rus Dışişleri Bakanı’nın, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dışişleri bakanları toplantısına katıldığı Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan ayrılarak Vonsan’a geçtiği aktarıldı.

Balistik füze ve deniz üssü tesislerine ev sahipliği yapan kentteki temaslarının ardından Lavrov’un önümüzdeki Pazartesi ve Salı günü düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Çin’e gideceği bildirildi.