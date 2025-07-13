İsrail Kuneytra'da tarım arazilerini küle çevirdi; HTŞ seyirci kalıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yerel kaynaklar, Pazar sabahının erken saatlerinde İsrail güçlerinin Suriye’nin güneyinde yer alan Kuneytra ilinin Ayn Zivan ve Suveyse köylerine sızdığını aktardı.

El-Meyadin’e konuşan kaynaklar, İsrail birliklerinin Ayn Zivan köyüne girmesiyle silah seslerinin yükseldiğini belirtti.

İki gün önce yine yerel Suriyeli kaynaklar, İsrail işgal güçlerinin Kuneytra’nın güneyindeki er-Rafiz kasabasının batısında bulunan tarım arazilerini kasten ateşe verdiğini ve bölgede büyük çaplı yangın çıktığını bildirmişti.

Kaynaklar, yangında onlarca dönüm arazinin yandığını ve ayrım hattı yakınında bir kara mayınının patladığını ifade etti.

İsrail’in Suriye topraklarındaki ihlallerinin rejimin çöküşünden bu yana sürdüğü ve giderek tırmandığı, ülkenin güneyindeki geniş bölgeleri işgal ettiği ve Suriye’nin askeri kapasitesinin yüzde 90’ından fazlasını tahrip ettiği kaydediliyor.