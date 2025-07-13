ABD'li elçi Barrack sözlerine açıklık getirdi: Lübnan'ı tehdit etmedim

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bir gün önce yaptığı ve Lübnan'ı açıktan tehdit ettiği açıklamalarına açıklık getirdi.

Barrack, asıl amacının tehdit değil, Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) rejiminin kaydettiği "heyecan verici" başarıları takdir etmek olduğunu savundu.

'Amacım tehdit değil, Suriye'yi övmekti'

Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Barrack, "Dünkü yorumlarım Suriye'nin heyecan verici başarılarını övüyordu ve Lübnan'a yönelik bir tehdit değildi," ifadelerini kullandı.

HTŞ rejiminin, ABD Başkanı'nın yaptırımları kaldırmasıyla ortaya çıkan tarihi fırsatı değerlendirmek için "ışık hızıyla" ilerlediğini belirten Barrack, Türkiye ve Körfez'den gelen yatırımlara, komşu ülkelerle kurulan diplomatik ilişkilere ve ülkenin geleceğe yönelik net vizyonuna dikkat çekti.

'ABD, iki egemen komşu ilişkisini destekliyor'

Açıklamasında HTŞ rejimi liderlerinin Lübnan ile yalnızca bir arada yaşama ve ortak refah istediğini teyit edebileceğini söyleyen Barrack, "ABD, barış ve refah içinde yaşayan iki eşit ve egemen komşu arasındaki bu ilişkiyi desteklemeye kararlıdır," diye ekledi.

ABD'li elçi, bir gün önce The National gazetesine verdiği mülakatta tartışma yaratan ifadeler kullanmıştı.

Barrack, "Lübnan harekete geçmezse, yeniden Bilad-ı Şam'ın bir parçası haline gelecektir," tehdidinde bulunmuştu.

Barrack ayrıca, Beyrut'un silahların teslimi sorununu çözmemesi halinde Lübnan'ın bölgesel güçlerin eline düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savunmuştu.