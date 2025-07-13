Ben-Gvir, Hamas ile anlaşma imzalanması hâlinde istifa sinyali verdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas ile Gazze ve esirler konusunda bir anlaşmaya varılmasının, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hükümetten istifa etmesine yol açacağını öngörüyor.

Habere göre Netanyahu, iktidar koalisyonunda sürekli tekrarlanan yeni zorluklardan kaçınmaya çalışıyor.

Bu kapsamda, aşırı sağcı müttefiklerinin Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerine yönelik tehditlerini ve Haredi ortaklarının ultra-Ortodoksların zorunlu askerliğe alınmasıyla ilgili yasa konusundaki baskılarını yatıştırmak için çeşitli toplantılar düzenliyor.

Aşırı sağdan 'hükümeti düşürürüz' tehdidi

Ben-Gvir, 640 günü aşkın süredir devam eden savaşın ardından, İsrail'in kalan esirleri geri almak ve çatışmaları geçici olarak dahi olsa sona erdirmek için Hamas ile herhangi bir anlaşma imzalamasına şiddetle karşı çıkıyor.

Gazeteye göre Ben-Gvir, aşırı sağcı müttefiki Maliye Bakanı Bezalel Smotriç'i, bu tür bir anlaşmaya karşı hükümet içinde ortak bir blok oluşturmaya ikna etmeye çalıştı.

Haberde, iki bakanın da İsrail'in Hamas'ı Gazze'de iktidarda tutacak herhangi bir anlaşmayı kabul etmesi durumunda hükümeti düşürmekle tehdit ettiği ve daha önce yapılacak başka anlaşmaları da engellediklerini söyledikleri aktarıldı.

Koalisyonun kaderi pamuk ipliğine bağlı

Ben-Gvir liderliğindeki Otzma Yehudit ve Smotriç liderliğindeki Dini Siyonizm partileri, 120 sandalyeli Knesset'te toplam 13 sandalyeye sahip.

Mevcut iktidar koalisyonu ise 67 sandalyelik bir çoğunluğa dayanıyor.

Otzma Yehudit üyelerinin istifası durumunda Netanyahu zayıf bir çoğunluğu elinde tutabilecek.

Ancak Dini Siyonizm partisinin de bu adıma katılması hâlinde, başbakan ülkeyi bir azınlık hükümetiyle yönetmeye çalışmak zorunda kalacak.