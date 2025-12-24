Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Son iki yılda Yemen, halkı ve disiplinli güçleriyle dünya çapında birçok araştırma, analiz ve bazen hayranlığın odağı oldu. Bu yoğun ilgi, Yemen güçlerinin hem taktik hem de kapasite açısından dünyayı şaşkına çeviren performansını ortaya koymaya devam ediyor.

ABD ordusu gibi büyük güçlerin liderleri, Yemen’in deniz deneyimlerinden faydalanmanın önemine dikkat çekmişken, bazı ülkeler bu deneyimi uygulamaya koymaya çalıştı; örneğin Rusya’ya karşı savaş veren Ukrayna. İngiliz “SeaTrid Maritime” sitesi, Yemen’i “küresel bir deniz savaşı okulu” olarak nitelendirdi.

Site, Ukrayna’nın Yemen’in deniz savaş taktiklerini benimseyerek insansız hava araçları, mayınlı botlar ve deniz füzeleri kullandığını belirtti. Ukrayna, Kasım sonunda Türkiye kıyıları yakınlarında iki Rus petrol tankerini hedef aldığını açıklamıştı.

Teknolojik Üstünlük Vurgusunun Çöküşü

Yemen’in operasyonel zekâsı, teknolojik üstünlük ve devasa filolarla zafer kazanma anlayışını geçersiz kılan bir model sundu. ABD’nin yüksek maliyetli iki yıllık savaş harcamaları, çok uluslu koalisyonlarla ya da tek başına Yemen güçleri karşısında başarısız oldu ve ABD, bir süre sonra Kızıldeniz’deki hakimiyetini kaybetmek zorunda kaldı.

ABD Deniz Kuvvetlerinde Kaos ve Hatalar

ABD merkezli “Associated Press” ajansı, Yemen’in sürekli füze saldırıları ve Kızıldeniz’deki sürekli teyakkuzun Amerikan kuvvetlerinde “kolektif uyuşukluk ve görev bilincinde kayıp” yarattığını ve bunun performans düşüklüğü, hata ve kazalara yol açtığını aktardı. Örnekler arasında USS “Gatesburg” kruvazörünün yanlışlıkla iki Amerikan savaş uçağına ateş açması ve USS “Truman” uçak gemisinin Süveyş Kanalı yakınında ticaret gemisiyle çarpışması gösterildi. Ayrıca ABD donanması, aşırı yorgunluk ve bakım eksikliği nedeniyle birkaç maliyeti yüksek uçağını kaybetti.

Amerikalı Amiral James Kilby, bu olaylarla ilgili sorumluların hesap vereceğini belirtti.

Deniz Savaşlarında Stratejik Dönüşüm

Avrupa merkezli “Modern Policy” sitesi, Yemen’in İsrail ablukası sırasında ve Kızıldeniz’de İsrail ile bağlantılı gemilere düzenlenen başarılı deniz operasyonları sayesinde deniz savaşlarında stratejik bir dönüşüm ortaya koyduğunu vurguladı. Yemen’in akıllı taktikleri, deniz caydırıcılığı kavramını yeniden tanımladı ve teknolojiye dayalı üstünlüğün mutlak zafer sağlamadığını gösterdi.

Site, “Geleneksel güç, küçük ve hızlı insansız hava araçlarından gelen tehdit karşısında anlamsız hale geliyor” ifadelerini kullandı. Bir insansız hava aracı, küresel ekonomik etki yaratarak büyük deniz taşımacılığı şirketlerinin rotalarını değiştirmesine neden oldu ve dünya çapında maliyetleri artırdı. ABD ve İngiltere gibi büyük güçler, sahip oldukları güçlü filolara rağmen Yemen’in stratejik üstünlüğü karşısında başarısız oldu.

Yeni Dönem, Yeni Güçler

Bu başarı yalnızca denizle sınırlı kalmadı; Yemen’in füzeleri ve insansız hava araçları işgalci İsrail’in derinliklerine ulaştı. Bu durum, İsrail ordusunun kırılmaz olduğu varsayımını sarsarken, işgalci güçler ve destekçileri için benzeri görülmemiş bir durum oluşturdu.

Yemen’in Filistin halkını destekleyerek ve ulusal egemenliği savunarak ortaya koyduğu bu strateji, sadece yeni güçlerin sahneye çıktığı bir dönemin başlangıcını simgelemekle kalmadı, aynı zamanda eşitsiz koşullara rağmen büyük güçlere karşı üstünlük sağlama başarısını da gösterdi.