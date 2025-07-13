PKK Silah Bıraktı: ABD’nin Yeni Orta Doğu Planı mı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kırk yıla yakın bir süredir Türkiye’ye karşı silahlı mücadele yürüten PKK, lider kadrosunun kararıyla silah bırakma sürecini başlattı. 20 Temmuz Cuma günü Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlenen sembolik bir törende 30 PKK üyesi silahlarını teslim etti. Törene Irak, Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Türkiye'den resmi ve siyasi temsilciler katıldı. PKK ve Türkiye yetkilileri, bu adımın kalıcı barış için önemli bir başlangıç olmasını umduklarını belirtti.

Türkiye uzmanı Ali Heyderi, bu gelişmenin hem iç hem de bölgesel faktörlerle bağlantılı olduğunu belirtti. Türkiye’de son yıllarda yaşanan ekonomik ve siyasi krizler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 2028 seçimlerine yönelik yeni bir kazanım arayışına itti. PKK’nin silah bırakması bu hedefe yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bölgesel düzeyde ise PKK yöneticileri, mevcut koşullarda silahlı mücadelenin sürdürülemez olduğunu fark ederek siyasi mücadeleye yönelme kararı aldı. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın açıklamalarında da silahlı dönemin sona erdiği ve artık siyasi yollarla taleplerin dile getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Heyderi, 1978 yılında PKK’nin temel amacının Kürtlerin ikinci sınıf vatandaş olarak görülmemesi olduğunu hatırlatarak, 1984’te silahlı mücadeleye başlanmasının bu taleplerin karşılanmamasından kaynaklandığını söyledi. Ancak son yirmi yılda Kürtlerin durumunda iyileşme yaşandığını, bu nedenle Öcalan’ın da yeni bir dönemin başladığını duyurduğunu ifade etti.

Öte yandan ABD, bölgede Kürt silahlı grupların en büyük destekçisi olarak, Orta Doğu'da yeni bir düzen kurma hedefiyle süreci yönlendirmekte. ABD, Suriye’nin kuzeyindeki silahlı Kürt gruplarla temas halinde ve yeni Suriye yönetimiyle uyum sağlamaya çalışıyor. Bu çerçevede Türkiye'deki PKK ile ilgili süreçte de benzer bir yönelim gözleniyor.

Ali Heyderi’ye göre, Amerikan, Avrupa ve Türk yetkililerin ortak görüşü, Orta Doğu’da yeni bir düzenin kurulması gerektiği yönünde. Bu düzenin amacı, ABD’nin müttefiklerinin daha güçlü ve uyumlu hareket etmesi ve bölge yönetiminin daha etkili hale gelmesidir. PKK’nin silah bırakması bu hedef doğrultusunda önemli bir engelin kaldırılması anlamına geliyor.

Sonuç olarak, Heyderi üç temel faktöre dikkat çekiyor: Erdoğan hükümetinin iç politikadaki ihtiyaçları, PKK’nin zayıflayan durumu ve ABD’nin Orta Doğu’daki yeniden yapılanma çabaları. Bu üç faktör, PKK’nin silahsızlanma sürecinin temel dinamikleri olarak öne çıkıyor