İranlı yetkili: UAEA denetçileri casusluk faaliyetinde bulundu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Mahmud Nebeviyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerinin İran’daki nükleer tesislerde gerçekleştirdiği kontroller sırasında “şüpheli casus çipler” taşıdığını ileri sürdü.

Fars Haber Ajansı’na konuşan Nebeviyan, “Ajansın denetçileri kesinlikle casustur. Bunu bir slogan olsun diye söylemiyoruz, bu bir gerçektir,” ifadelerini kullandı.

Nebeviyan, UAEA'nın İran’a ait nükleer tesisleri tespit etme yöntemlerini de sorgulayarak, “Natanz’da nükleer tesisimiz olduğunu nereden biliyorlar? Genellikle bu bilgileri Amerikan uyduları ya da güvenlik servisleri aracılığıyla elde ediyorlar,” dedi.

Ajans Genel Direktörü Rafael Grossi’yi hedef alan Nebeviyan, Grossi’nin İsrail’den belge aldığını iddia ederek, “Neden İsrail’i dinliyorsunuz? İsrail Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’na üye mi?” diye sordu.

İran İstihbarat Bakanlığı’nın geçmişte İsrail’den yaklaşık on milyon belge ele geçirdiğini belirten Nebeviyan, “Biz anlaşmaya üyeyiz ve raporlarımızı ajansa sunuyoruz. Ancak Grossi, bu raporları İsrail’e veriyor,” şeklinde konuştu.

Nebeviyan ayrıca, daha önce ajansa gönderilen gizli belgelerin tartışılmadan sızdırıldığını ve bunların Amerikan ve İsrail basınında yayımlandığını kaydederek, “Bu tür bilgilerin yayınlanması yasaktır ve ajansın sorumluluk üstlenmesi gerekir,” dedi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin UAEA ile sınırlı işbirliğini sürdüreceğini ve tüm faaliyetlerin İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi denetiminde yapılacağını açıkladı.

Arakçi, müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduklarını belirterek, “Ancak bu sürecin askeri çatışmaya sürüklenmesine izin vermeyiz,” dedi.

ABD’yi de eleştiren Arakçi, “Amerika, İran’ın nükleer tesislerine saldırarak müzakere masasını baltaladı ve diplomasinin yolunu daha da karmaşık hale getirdi,” ifadelerini kullandı.