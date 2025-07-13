İran'dan UAEA kararı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile etkileşimini sonlandırmadığını ancak işbirliğinin bundan sonra farklı bir formatta devam edeceğini bildirdi.

Mehr haber ajansının aktardığına göre Arakçi, UAEA'nın denetim taleplerinin artık İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından güvenlik meseleleri göz önünde bulundurularak münferit olarak değerlendirileceğini belirtti.

Arakçi, İran'ın nükleer tesislerinde meydana gelen hasarın radyoaktif madde yayılma riski oluşturduğunu ve bu nedenle müfettişlerin güvenliğinin bir öncelik olmaya devam ettiğini kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pizişkiyan, 2 Temmuz'da UAEA ile işbirliğini askıya alan kararnameyi imzalamıştı.

Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hac Babayi, kararın gizli verilerin sızdırılmasıyla bağlantılı olduğunu açıklamıştı.