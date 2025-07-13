Caferi Müftüsü'nden ABD'ye sert yanıt: Lübnan kolay lokma değil

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Caferi Müftüsü Şeyh Ahmed Kablan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Lübnan'a yönelik açıklamalarına sert tepki göstererek, "Harita oyunu tehlikelidir," uyarısında bulundu ve Lübnan'ın "ne Washington ne de başkaları için kolay bir lokma olmadığını" vurguladı.

Kablan'ın açıklamaları, ABD'li temsilci Barrack'ın The National gazetesine verdiği mülakatta, "Lübnan'ın silah meselesini çözmesi gerektiğini, eğer harekete geçmezse Şam diyarlarının kucağına geri döneceğini" söylemesinin ardından geldi.

'Gözü İsrail haritasındaydı'

Yayımladığı bildiride Kablan, "Washington'un kurnazlığından ve karanlık bölgesel ticaretten uzak, büyük ulusal duruşlara ihtiyaç var çünkü harita oyunu tehlikelidir ve buna ancak iç güç karşı koyabilir," ifadelerini kullandı.

Kablan, "Tom Barrack, Suriye haritasıyla tehdit ederken gözü İsrail haritasındaydı," diye ekledi.

'Direniş bugün daha da zorunlu'

Müftü Kablan, Lübnan'ın Washington veya başkaları için kolay bir hedef olmadığının altını çizerek, "Direniş bugün daha da zorunludur ve değeri bir stratejiden daha büyüktür," dedi.

Lübnan'ın bölgedeki denkleminin değerinin, kendi iç gücünün değerinden kaynaklandığını belirten Kablan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ağlayıp sızlanmak fayda etmez, diplomasi mahfilleri birer riyakârlık oyunudur. Lübnanlılar arasında ulusal nifak tohumları ekmekten hoşlananların dikkatini çekerim; mesele senin dar sokakların değil, Lübnan'dır. Lübnan ailesinin bağları, senin bölücü tarihinden daha büyüktür. Rüzgar eken fırtına biçer."

Kablan, bildirisini şu sözlerle tamamladı: