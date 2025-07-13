Gizli Direniş Şehri: İsrail’i Şaşkınlığa Uğratan Bir Muamma

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’deki savaşın üzerinden yaklaşık iki yıl geçmiş olmasına rağmen, Siyonistler hâlâ direniş güçlerinin tünellerinin yaratabileceği tehditten dolayı sersemlemiş ve hayrete düşmüş durumdalar. Hamas’ın geniş tünel ağı, yalnızca askeri bir zorluk değil, aynı zamanda rejim için stratejik bir bilmece haline gelmiş bir “yeraltı şehrine” dönüşmüş durumda. Siyasi analistler, İsrail’in Filistin İslami Direniş Hareketi “Hamas”ı yok etme iddiasına ulaşamadığını ve aksine daha örgütlü ve karmaşık bir direnişle karşı karşıya kaldığını vurguluyor.

Parstoday’in Tesnim Haber Ajansı’na dayandırdığı haberine göre, Siyonist Yedioth Ahronoth gazetesinin askeri analizcisi Yossi Yehoshua, Gazze Şeridi’ndeki direniş güçlerinin tünellerini şu sözlerle tanımlıyor: “Yeryüzünde göz açıp kapayana kadar denize ulaşabilirsiniz ama ayaklarınızın altında bütünüyle başka bir şehir uzanıyor.” Yehoshua sözlerine şöyle devam etti: “Gazze Şeridi’nin altına kurulan altyapılar sadece dinlenme odaları değil ki içindeki eşyalar marketten alınmış olsun ve kolayca yok edilebilsin; bunları etkisiz hâle getirmek için örgütlü ve profesyonel yöntemlere ihtiyaç var.”

- Brick: Hamas Askerî Baskıyla Yenilemez

Öte yandan İsrail yedek kuvvetler generali "Yitzhak Brick", Genelkurmay Başkanı "Eyal Zamir"in halka yalan söylediğini ve Hamas’ı yenmenin ya da esirleri geri getirmenin askerî baskı yoluyla mümkün olmadığını bildiğini belirtti. Brick, Hamas’ın ana gücünü yeniden kazandığını ve bu nedenle yenilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

- Blig: Hamas Tünellerini Yok Edemiyoruz

Bir diğer Siyonist analizci "Guy Blig" ise Cuma akşamı rejimin Kanal 12 televizyonunda katıldığı programda şunları söyledi: “24 Ocak’ta, yani yaklaşık bir buçuk yıl önce burada stüdyoda otururken, Wall Street Journal gazetesinden alıntı yaparak dedim ki: Amerikan istihbaratına göre İsrail ordusu Hamas tünellerinin yalnızca %30’unu yok edebilmiş.” Blig, o dönemde diğer konuklar tarafından saldırıya uğradığını ve ünlü bir sunucunun sosyal medya sayfasında kendisini yanlış bilgi yaymakla suçladığını aktardı.

Blig sözlerine şöyle devam etti: “Sonrasında dönemin başbakanı Binyamin Netanyahu, ‘kesin zaferin eşiğindeyiz’ iddiasında bulundu. Şimdi o tarihin üzerinden bir buçuk yıl geçti ve yine aynı stüdyoda oturuyoruz. Ünlü gazeteci ve yorumcu Amit Segal birkaç hafta önce, İsrail ordusunun Hamas tünellerinin %25’ini bile yok etmeyi başaramadığını duyurdu!”

Bu analizci, sözlerini şu cümleyle tamamladı: “Kısaca söylemek gerekirse, Hamas’ın geriye kalan tünellerini yok edemeyeceğimizi ve tüm üyelerini ortadan kaldıramayacağımızı artık kabul etmeliyiz.”