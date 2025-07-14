Doha Görüşmeleri | Siyonistlerin Yeni Aldatmacası ve Direnişin Akıllıca Tutumu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Doha’daki ateşkes görüşmelerinin yeni turunun üzerinden 10 gün geçerken ve son günlerde Siyonistler bu görüşmeler sırasında birçok aldatıcı manevra yaparken, konuya yakın kaynaklardan gelen bilgiler, İsrail’in ateşkes anlaşmasına varmadan önce kendi taleplerini dayatmaya ve sahadaki gerçekliği değiştirmeye çalıştığını gösteriyor. Buna karşılık Filistin direnişi, Gazze’ye yardımların girişinin ve dağıtımının net bir şekilde çözülmesi, işgalci güçlerin bu bölgeden tamamen çekilmesi ve Gazze’nin yeniden inşasının garanti altına alınması konuları çözülmeden esir değişimi dosyasına girmeyi reddediyor.

Siyonistlerin insani yardım konusundaki aldatmacası

ABD’nin desteği altındaki Siyonist rejim, başından beri müzakerelere makul bir anlaşmaya varmak amacıyla girmemişti. Bu rejimin Doha görüşmelerine yaklaşımının genel hatları giderek daha net hale geliyor; öyle ki, Siyonistler, istedikleri zaman ihlal edebilecekleri bir anlaşmanın kendilerine dikte ettirilip sabitlenmesini istiyorlar.

Daha önce Gazze’ye yardım girişleri ve dağıtımı meselesinin büyük ölçüde çözüldüğü belirtilmişti. Ancak edinilen bilgilere göre, İsrail gelecek haftadan itibaren Gazze’ye günlük 500 kamyon yardım girmesine onay verdiğini iddia ediyor fakat Birleşmiş Milletler’in Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA), ki Filistin halkına yardımda en önemli ve etkili uluslararası kuruluş olup Nekbe ve mülteci sorunlarının da şahididir, yardımların Gazze’de dağıtım sürecine katılmasına izin vermiyor.

Oysa UNRWA, Gazze’ye yardımlar girer girmez bunları teslim alıp dağıtmak için binlerce çalışanıyla hazır olduğunu ve lojistik imkanlarını sağladığını vurgulayan bir açıklama yaptı. UNRWA, Gazze’deki insani yardım çalışmalarının omurgasını oluşturmaktadır.

Müzakerelerde direnişin akıllıca tutumu

El-Ahbar gazetesine konuşan kaynaklar, İsrail’in, Gazze’nin güney ve orta bölgelerinde ABD ve İsrail tarafından kurulan ve şu ana kadar yardım almak için buraya giden yaklaşık 1000 Filistinli sivilin işgalci güçler tarafından katledildiği “Gazze İnsani Yardım Vakfı” adlı yapı üzerinden yardım sürecini sürdürme ısrarına karşı uyarıda bulundu.

Haberlere göre işgalci rejim yetkilileri, ABD’ye ait bu kurum için çalışan el-Hazindar şirketi aracılığıyla Gazze’deki hastanelere sınırlı miktarda yakıt gönderme konusunda ısrar ediyor ki bu da, insani yardımlar dosyasında ABD-İsrail ikilisinin yeni aldatmacalarına dair ciddi uyarılara yol açtı.

Bütün bunlara ek olarak, Siyonistlerin Gazze’den çekilmeyi reddetmesi ve bu bölgenin %40’ından fazlasını işgal altında tutma ısrarı karşısında, Filistin direnişi üç temel mesele – yardımların ulaştırılması, işgal güçlerinin çekilmesi ve Gazze’nin yeniden inşasının garanti edilmesi – çözülmeden esir değişimi müzakerelerine başlamayacağını vurguluyor.

Buna rağmen direnişin esir değişimi konusunda belli bir esneklik gösterdiği belirtiliyor. Ancak Gazze’deki büyük insani felaket ve halkın sürekli açlık çekmesi nedeniyle, Hamas müzakere heyeti, Gazze’ye yardımların ulaştırılması meselesinin tam ve net bir şekilde çözülmesinde ısrar ediyor. Şu anda Gazze nüfusunun yaklaşık yarısı şiddetli yetersiz beslenme aşamasında bulunuyor ve bu durum, açlıktan ölümlerin yanı sıra kıtlık kaynaklı öldürücü hastalıklara da yol açmaktadır.

Ayrıca İsrail’in, Dünya Gıda Programı’nı yardımların girişinde mülteci ve sivillerle dolu kalabalık sokakları kullanmaya zorlamaya çalıştığı, böylece dağıtım sürecinde kaosun devam etmesinin amaçlandığı bildiriliyor.

Gazze’nin güneyindeki Murag koridoru konusunda da İsrail, buradaki varlığını sürdürme konusunda ısrarcı. Ancak direniş, işgalcilerin bu koridordan tamamen çekilmesini talep ediyor. Siyonist rejimin Doha müzakerelerindeki tutumuna yönelik tepkiler ve özellikle İsrailli esir ailelerinin baskıları sonrası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün kabine toplantısı yaptı. Bu toplantıda Siyonist rejim ordusu, Murag koridorundan çekilmeye yönelik yeni bir plan sundu. İsrail’in Kanal-13 televizyonu, ordunun siyasi makamlara Murag’dan geniş çaplı çekilmenin sonuçlarını yönetebileceğini bildirdiğini aktardı.

Siyonistlerin anlaşmadan sonra savaşı yeniden başlatma komplosu

Öte yandan Netanyahu, kabine ve koalisyonuna yönelik olası tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla, kabinenin faşist bakanları Itamar Ben-Gver ve Bezalel Smotrich'in istifa edeceği yönündeki spekülasyonlar ışığında, Doha görüşmelerinin gidişatını değerlendirmek üzere son iki gün içinde bir dizi toplantı düzenledi.

Bu bağlamda, İbranice Ma'ariv gazetesi kaynaklara dayanarak, Netanyahu'nun Ben-Gver ve Smotrich'i kabine dışında özel bir toplantıya davet ettiğini ve özel görüşmelerde anlaşmanın tamamlanacağını ve kabinenin çökmesine yol açmayacağını söylediğini bildirdi.

İbranice medya ayrıca, Smotrich ve Ben-Gver'in Netanyahu'dan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının ardından savaşı yeniden başlatma taahhüdünde bulunmasını istediğini ve Netanyahu'nun da kendilerine savaşı yeniden başlatma garantisi verdiğini bildirdi. Bu bağlamda, İsrail'in Kanal-12 televizyonu, Netanyahu'nun Smotrich'e ateşkesin ardından Gazze halkının Gazze Şeridi'nin güneyine taşınacağını ve Gazze'ye ağır bir abluka uygulanacağını vaat ettiğini bildirdi.

Öte yandan Hamas hareketi dün gece yaptığı açıklamada, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki hareketten bir heyetin, hareketin Genel Sekreteri Ziad el-Nehale başkanlığındaki İslami Cihad Hareketi heyetiyle bir araya geldiğini duyurdu.

Hamas, söz konusu heyetlerin Doha görüşmelerindeki gelişmeleri görüştüğünü ve her türlü müzakerenin, savaşın sona erdirilmesi, Siyonist işgal güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, geçişlerin açılması ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası gibi Filistin halkının hedef ve özlemlerinin gerçekleştirilmesine yol açması gerektiğini vurguladı.