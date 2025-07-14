Ebu Ubeyde: Şehit Muhammed Dayf, düşmanla mücadele denklemini değiştirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü, Kassam Tugayları’nın Genel Komutanı Muhammed Dayf'ın şehadetinin yıldönümü dolayısıyla Telegram'da yayınladığı mesajda şunları vurguladı: Milletin büyük şehidi Komutan Muhammed Dayf'ın vefatının üzerinden bir yıl geçti. Kardeşleriyle birlikte Aksa Tufanı’na liderlik eden ve Siyonist düşmana tarihindeki en ağır darbeyi indiren komutan Muhammed Dayf’ın, şehadetinin üzerinden bir yıl geçti. Siyonist caydırıcılığı sonsuza dek kıran, ulusun yeteneklerini birleştiren, odak noktasını Filistin'e çeviren ve Filistin meselesini bir kez daha küresel ilginin ön saflarına taşıyan bir darbeydi bu.

Ebu Ubeyde şöyle devam etti: Onlarca yıllık cihat, arayış, fedakarlık, liderlik ve yaratıcılık onun şehitliğiyle sona erdi; böylece büyük komutanımız, ulusun şehitleri ve büyük liderlerinin saflarına katıldı ve onun ve komutanının kardeşlerinin kanı, ulusumuzun ve milletimizin çocuklarının kanına karıştı; Mescid-i Aksa ve Filistin için en değerli varlıklarını feda edenlerin kanına.

Kassam Tugayları sözcüsü şunları kaydetti: Şehit Muhammed Dayf, Ali, Halid, Ka’ka’, Müsenna ve diğer muzaffer komutanlar gibi sahabelerin ve İslam’ın ilk savaşçıların anısını hatırlatan ve canlandıran biriydi ve yıllarca muzaffer taburlarının zaferi ve performansıyla gurur duyan nesillere ilham kaynağı oldu. Diğer büyük liderler gibi, o da dünyanın tüm özgür halkları için bir yol gösterici olmaya devam edecek. Şehit Dayf'ın kardeşleri, evlatları ve sevenleri, dünyanın dört bir yanındaki onun yolunu sürdürüyor ve işgalci rejime her geçen gün daha fazla stratejik hasar veriyor. Onun gölgesi, savaş suçluları ve hırsızlar için bir kabus olmaya devam edecek. Dayf ve yoldaşları, Filistin'in kurtuluş kitabının son bölümünü kanlarıyla yazdıktan sonra Siyonistler Filistin topraklarında asla rahat ve yaşam bulamayacak.