Irakçi: Netanyahu ne kullanıyor?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran’la ilgili olarak da Netanyahu’nun 40 yılı aşkın süredir sürdürülen barışçıl nükleer faaliyetleri sona erdireceğini sandığını belirten Irakçi, “Ancak sonuç şu oldu: Onun ajanları tarafından şehit edilen her bir İranlı bilim insanı, yüzlerce yetenekli öğrenci yetiştirmişti. Bu öğrenciler çok yakında Netanyahu’ya neler yapabileceklerini gösterecek” dedi.

Irakçi sözlerinin devamında “Netanyahu’nun kibri burada da bitmedi. İran’a karşı hiçbir askerî hedefini başaramamasının ardından, güçlü füzelerimiz İsrail rejiminin gizli merkezlerini yerle bir etti—ki Netanyahu bu merkezleri hâlâ sansürlemekte. Ardından ‘baba’ya kaçmak zorunda kaldı. Şimdi ise utanmazca, ABD’ye İran’la görüşmelerde ne denmesi, ne yapılması gerektiğini dikte etmeye çalışıyor.” ifadelerini kaydetti.

Bakan Irakçi son olarak “İran’ın, hakkında tutuklama kararı bulunan bir savaş suçlusunun sözlerine kulak vereceği düşüncesi bir yana, kaçınılmaz bir soru gündeme geliyor: Netanyahu tam olarak ne kullanıyor ve eğer kullanmıyorsa, Mossad, Beyaz Saray’ın merkezinden ne tür bir dosyaya sahip?” diye ekledi.