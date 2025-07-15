Yedioth Ahronoth: Netanyahu’nun Kabinesinin Yaklaşımı Bizi Tehlikeli Bir Sürece Sürüklüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yedioth Ahronoth'un başyazı yazarı Ron Ben-Yishai, bugünkü (Salı günü) sayısında şöyle yazdı: “Bu hükümetin devrilmesini eğlence olsun diye istemiyorum. Ancak son birkaç gün içinde yaşadıklarım beni hayatım boyunca hiç ulaşmadığım bir sonuca götürdü: Bugün İsrail deli bir kabinenin ellerindedir.”

Ahronoth başyazısı şöyle devam ediyor: “Akıllı bir kabine, yedi farklı cephede savaşın ortasında ‘yargı darbesi’ dosyasını yeniden gündeme taşımaz; toplumun birliğini parçalayıp nefret ve ayrılık tohumları ekmek için kararlar almaz.”

“Akıllı bir kabine, zorunlu askerlik çağındaki 80 bin genci askerlikten muaf tutacak bir teklif sunmaz. Dahası, onları vergi mükelleflerinin sırtından sağlanan bütçesel haklardan yararlanmaya teşvik etmez.”

“Bu durum, İsrail ordusunun en az 10 bin askere ihtiyaç duyduğunu defalarca vurguladığı bir zamanda yaşanıyor. Ordu, bu sayının güvenlik operasyonlarını sürdürebilmesi için gerekli olduğunu ifade ediyor.”

“Akıllı bir hükümet, toplumun dokusunu parçalamaya çalışmaz.”

Ben-Yishai ayrıca şu uyarıda bulundu: Tüm dikkatleri yalnızca Netanyahu’ya odaklamak bir hatadır. Bu kötülüğün kaynağı yalnızca Netanyahu değil; tüm kabine böyledir. Hepsi aynı zihniyettedir. “Ben onlardan korkuyorum, bunu açıkça söylemeliyim. Elbette bu kabinenin bu denli çılgın bir yolu neden izlediğine dair analizimi başka bir zamana bırakıyorum; ancak bu yaklaşım bizi son derece tehlikeli bir noktaya sürüklüyor.

Yazar, “insani şehir” planına da örnek vererek şöyle dedi: Netanyahu ve Smotrich’in, İsrail ordusundan Murac ile Filadelfiya koridoru arasında inşa edilmesini istedikleri sözde insani şehir de bu çılgınlık örneklerinden biridir.

(Bu eylemin amacı ne olursa olsun) İsrail, projenin başlangıcında yüz binlerce Filistinliye ve sonrasında bir milyon Filistinliye su, kanalizasyon ve hastane altyapısı sağlamanın yanı sıra, kampı inşa etmek için milyarlarca dolar harcamak zorunda kalacak.

Kampın kurulmasının gerektirdiği zaman ve maliyetin yanı sıra, İsrail'e ne gibi askeri amaçlar veya faydalar sağlayacağı henüz belli değil.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Netanyahu, Gazzeli Filistinlilerin Mısır sınırına yakın bir yerde toplanmasının Gazze Şeridi'nden göç etmelerine yol açabileceğine inanıyor.

Smotrich ise bu plan sayesinde kendisi ve düşünce ortaklarının bu bölgede yeni yerleşim birimleri kurabileceğini umuyor.

Ancak tüm bunların birer yanılsamadan ibaret olduğunu söylemek gerekir, çünkü hiçbir Batı hükümeti, Gazze'den on binlerce, hatta yüz binlerce yerinden edilmiş insanı kabul etmeye yanaşmaz.

Yedioth Aharanot'un başyazısının bir diğer bölümünde ise Gazze Şeridi'nin güneyinde kapalı ve kuşatılmış bir şehir kurulmasının, bölge sakinlerini Hamas'tan koparacağı düşüncesinin imkânsız ve gerçekçi olmadığı belirtiliyor.

El-Mevasi'de ve Gazze'nin diğer bölgelerinde insani yardım dağıtımı sırasında tanık olduğumuz gibi, Hamas sivil güçleri aileleriyle birlikte Murac ekseninin güneyindeki bu insani şehre gidecek ve ardından silahlandırdığımız güçlerle orada sokak çatışmalarına tanık olacağız.

Deneyimler, Şabak'ın Hamas güçleri ve diğer Filistinli silahlı grupların mensuplarının insani şehre girmesini engellemek için oluşturduğu filtreleme kanallarının pek etkili olmayacağını kanıtladı. Çünkü geçmişte Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlar oradan el-Mevasi'ye gidiyorlardı ve aralarında Hamas üyeleri de vardı ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönme fırsatı bulduklarında oraya kolayca geri dönüyorlardı.

Ben Yishai yazısını şu ifadelerle sonlandırdı: “Hamas, Sderot’un sadece 800 metre uzağında olduğu sürece tehdit devam edecektir. Açıkçası, zaferi oldukça pahalıya mal olan bir yenilgiye dönüştürüyoruz. Her savaşın sonunda, ister silahlı gruplara karşı olsun ister düzenli ordulara, siyasal bir aşama vardır.

Bu durum, 7 Ekim’de başlayan savaşın tüm cepheleri için de geçerlidir.”