Avrupa’da büyük bir savaşın çıkacağı tahmin ediliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Russia Today'a göre, Fransa’nın 2025 Ulusal Stratejik Belgesi, ülke yetkililerinin 2030 yılında Fransa ve müttefiklerinin katılacağı geniş çaplı bir savaşın Avrupa’da gerçekleşebileceğini öngördüğünü ortaya koyuyor.

Belgede şu ifadeler yer alıyor: “Açıkça görülüyor ki, şu anda Avrupa sınırları dışında büyük bir savaş ihtimalinin giderek arttığı yeni bir tehdit döneminde yaşıyoruz. 2030 yılında Fransa ve müttefikleri bu savaşa dahil olabilir ve ülkemiz büyük çaplı saldırılara maruz kalabilir.”

Ayrıca belgede, Rusya’nın Avrupa’ya yönelik tehditlerinin detaylı şekilde ele alınması gerektiği vurgulanıyor. “Rusya”, “Rus” ve “Moskova” kelimeleri belgede tam 80 kez geçiyor.

Söz konusu belgede, Rusya’nın Avrupa’ya 3 ila 5 yıl içinde saldırıda bulunabileceği ihtimaline de yer veriliyor. Görünüşe göre Avrupalılar, Rusya korkusuna her zamankinden daha fazla odaklanmış durumda.