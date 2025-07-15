Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Şehit General Raşid’in Son Vasiyeti: “Yetmişinde Hâlâ Yirmisindeyiz!” İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hatemi’l-Enbiya Karargâhı Komutanı General Gholamali Raşid, Siyonist rejim tarafından şehit edilmeden yalnızca bir hafta önce yazdığı el yazısı notlarda, hayatını İslam vatanı için adayan bir mücahidin samimi duygularını paylaştı. Bu notlar, bir veda değil, yıllarca süren sessiz mücadelenin içten bir çığlığı olarak tarihe geçti.

Raşid, 72 yaşına yaklaşırken yazdığı notlarda, gençlik yıllarında, özellikle İran İslam Devrimi öncesinde 30 yaşına gelmeden şehit olmayı hayal ettiğini belirtti. Ancak savaş sonrası 37 yıl boyunca, karargâh ve stratejik görevlerin yoğunluğu nedeniyle bir an bile durmadığını ifade etti. “Her gün bir hafta gibi geçti,” diyerek, evde ailesiyle geçirdiği zamanın sadece akşam namazı öncesi bir saatle sınırlı olduğunu, hatta oğluna, “Beni kesilmiş omurilikli bir gazi gibi düşünün, normal insanlar gibi vakit ayıramam, yarım saat bile konuşamam,” dediğini yazdı.

General Raşid, notlarında, 70’li yaşlarına gelmesine rağmen hâlâ 20’li yaşlardaki bir mücahit gibi çalıştığını vurguladı. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hadisine atıfta bulunarak, her gece inen meleğin, 70 yaşındaki insanlara, “Çağrıldınız, cevap verin!” dediğini; kendisinin ise, “Baba! Biz hâlâ yirmisindeyiz, çalışmaya devam ediyoruz!” yanıtını vermek istediğini belirtti. Ancak bedenen 60’lı yaşları geçtiğini, “Ekinlerin hasat vakti yaklaştı,” diyerek ilahi vuslatı özlediğini ifade etti.

Raşid’in yazdığı notlar, bir yorgunluk ve özlem anlatısı olmanın ötesinde, ilahi vuslat ve şehadet aşkıyla dolu bir yaşamın özeti. “İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun” duasını sıkça zikrettiğini belirten Raşid, “Şehitlere ne mutlu!” diyerek sözlerini tamamladı. Bu notlar, onun mücadelesinin yalnızca savaş meydanlarında değil, ömrünün her anında devam ettiğini gösteriyor.

General Raşid’in bu içten yazısı, sadece bir komutanın değil, aynı zamanda İslam için ömrünü feda eden bir mücahidin son vasiyeti olarak, gelecek nesillere ilham olacak.