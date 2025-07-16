Süveyda'da ateşkes kağıt üzerinde kaldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- El-Meyadin’in Suriye muhabiri, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Süveyda’da varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmadığını ve çatışmaların artan bir hızla devam ettiğini bildirdi.

Suriye'de yönetime getirilen Heyet Tahrir eş-Şam örgütünün sözde 'savunma bakanlığına' bağlı 'geçiş otoritesi medya ve iletişim dairesi' tarafından yayımlanan açıklamada, silahlı grupların ordu mevzilerine yönelik saldırılarının yeniden başladığı, bunun üzerine hükümet güçlerinin angajman kuralları çerçevesinde ateş açtığı belirtildi.

HTŞ bakanlığı, kent üzerindeki İsrail savaş uçaklarının uçuşlarının sürdüğünü, ancak doğrudan bir hava saldırısına dair bilgi bulunmadığını aktardı.

Açıklamada, “Ordunun ateş kaynaklarına müdahale etme hakkı daha önce yayımladığımız genelgelerle teyit edilmiştir” denildi.

Sivillere evlerinde kalmaları ve kentteki kanun kaçağı unsurları bildirmeleri çağrısı yapıldı.

Süveyda’da son günlerde ordu birlikleri ile yerel Dürzi gruplar ve Bedevi aşiretleri arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, iki haftayı aşkın süredir devam eden çatışmalarda en az 250 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerel kaynaklar, Süveyda Ulusal Hastanesi’nin kuşatma ve altyapı kesintileri nedeniyle hizmet veremez hale geldiğini bildirdi.

Sağlık personeli, hastanenin ağır iş makineleriyle çevrelendiğini, elektrik, su ve gıda tedarikinin kesildiğini ifade ederek acil müdahale çağrısında bulundu.

Yetkililer, yaralı ve hastaların diğer sağlık kuruluşlarına nakledilmesini talep etti.

Öte yandan Süveyda kentinden doğu Dera kırsalına doğru göç hareketinin sürdüğü bildirildi.

İsrail’in Salı gecesi Dera ve Süveyda çevresindeki askeri tesisleri hedef aldığı hava saldırıları, bölgedeki gerilimi daha da artırdı.