ABD Taarruz Grubu Umman açıklarına konuşlandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Newsweek’in haberine göre, yeni uydu görüntüleri, USS Nimitz uçak gemisinin de yer aldığı bir ABD Uçak Gemisi Taarruz Grubu’nun Umman’ın güney kıyısı açıklarına konuşlandığını ortaya koydu.

Newsweek, bu konuşlanmanın, başka bir uçak gemisinin bölgeden çekilmesinin ardından, bölgesel gerilimin hafiflemesine yönelik “temkinli umutların” sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesine dikkat çekti.

Haberde aktarıldığına göre, Taarruz Grubu'nun varlığı, ABD donanmasının bölgede hâlâ aktif olduğunu ve İsrail ile İran arasındaki ateşkese ve ABD-İran nükleer müzakerelerinin yeniden başlaması yönündeki “umutlara” rağmen “olası bir çatışmaya karşı hazırlık” seviyesinin korunduğunu gösteriyor.

Grubun, CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) sorumluluk alanında faaliyet yürüttüğü; bu kapsamda, Yemen’deki Ensarullah’a yönelik operasyonlar ile geçen ay İran’ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılar sırasında konuşlandırılan ABD kuvvetlerinin de bu bölgede yer aldığı bildirildi.

Pazar günü çekilen uydu görüntülerine dayandırılan bilgilere göre, USS Nimitz ile birlikte üç Arleigh Burke sınıfı muhrip gemisi Umman açıklarında faaliyet gösteriyor.

Açık kaynak istihbarat analisti MT Anderson, X platformundaki paylaşımında, bu faaliyetlerin özellikle Güney Kızıldeniz’de son dönemde yaşanan olayların ardından “deniz güvenliğinin” bölgedeki önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

ABD Denizcilik Enstitüsü’nün haber portalı USNI News’un pazartesi günkü haberinde ise geçen ay Güney Çin Denizi’nde bulunan USS Nimitz ve USS Carl Vinson uçak gemilerinin bir süredir Umman Denizi’nde konuşlandığı, ancak USS Carl Vinson’un cuma günü bölgeden ayrıldığı bilgisi yer aldı.

Haberde ayrıca, İran’ın nükleer programını sürdürme kararlılığını koruduğu, nükleer silah üretme hedefinin olmadığını savunduğu ve Ensarullah’ın Kızıldeniz’deki gemilere yönelik saldırılarının “bölgesel çatışma riskini” artırdığı belirtildi.