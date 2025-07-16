Fransa’dan Beşşar Esed ve yakınlarına hukuki hamle

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Fransa Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye’nin son meşru Cumhurbaşkanı Beşşar Esed ve üst düzey yetkilileri hakkında “savaş suçları” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım atarak 2012 yılında Suriye’nin Humus kentinde iki Batılı gazetecinin öldürülmesine ilişkin dosyayı yeniden açtı.

Fransız haber ajansı AFP’nin ulaştığı 7 Temmuz tarihli ek iddianameye göre, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı, Beşşar Esed’in yanı sıra kardeşi ve dönemin Dördüncü Tümen Komutanı Mahir Esad, eski Genel İstihbarat Müdürü Ali Memlük ile Humus’taki askeri ve güvenlik komitelerinin başında bulunan Ali Eyüp ve Refik Şehade’nin de yerlerinin tespit edilmesini istedi.

Fransız yargısı, 2012 yılının Mart ayında başlattığı ön soruşturmayı, 2014 yılında iddia edilen 'savaş suçlarını' kapsayacak şekilde genişletmiş, 2024 yılı Aralık ayında ise davayı “insanlığa karşı suç” iddiasıyla değerlendirmeye almıştı.

Bu gelişme, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Avrupa’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren ve Suriye’de yönetime getirilen Heyet Tahrir eş-Şam örgütünün lideri Colani’ye açık destek mesajı vererek, Fransa’nın HTŞ öncülüğünde kurulan yeni yönetimin iç ve dış politikalarının devamlılığından yana olduğunu belirtmesinin ardından geldi.