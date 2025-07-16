ABD'den Lübnan ordusuna yeni 'yol haritası' dayatması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD'nin "yumuşak diplomasi" ile süslediği aldatmaca uzun sürmedi. Washington, resmi makamları aşan ve son olarak orduyu hedef alan dayatmalarını ve yasaklarını açıkça dile getirmeye başladı.

El-Ahbar'ın edindiği bilgilere göre, yakında Beyrut'a gelecek bir ABD askeri heyeti, 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının ve Litani Nehri'nin güneyi ile kuzeyindeki ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik daha katı yeni bir yol haritası sunmak üzere ordu komuta kademesindeki üst düzey subaylarla bir araya gelecek.

'Tesisleri patlatın' talebine ret

Konuya aşina kaynaklara göre, değiştirilen yol haritasının en dikkat çekici unsurlarından biri, ordudan "askeri tesislerin sökülmesi ve silahların teslim edilmesinin tüm aşamalarının, uluslararası doğrulamaya ve denetime olanak tanıyan şeffaf ölçütlere göre belgelenmesi" talebi oldu.

Öte yandan, ABD ve İsrail'in Litani'nin güneyinde görevli subayların, direnişin altyapı ve tesislerinin sökülüp silahlarına el konulması yerine "patlatılması" yönündeki talebini reddettiği öğrenildi.

BM'den Litani'nin güneyine saha ziyareti

Bölgeye yönelik uluslararası ziyaretler kapsamında, BM'nin Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert, Lübnan ordusunun 1701 sayılı kararın uygulanması çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri yerinde görmek amacıyla bugün Litani'nin güneyinini geziyor.

Hennis-Plasschaert'in turu, Sur kentindeki kışlayı ve Beyyada'daki 5. Tugay Komutanlığı karargâhını ziyaret ederek ordunun ateşkesin başlangıcından bu yana topladığı silahlarla ilgili bir brifing almasını da kapsıyor.

Lübnan 'bedelini' hesaplıyor

Dün akşam itibarıyla ABD'nin Lübnan Özel Temsilcisi Tom Barrack'in bir sonraki ziyaret tarihi henüz netleşmemişti. Bu süreçte, ABD'nin talep metnine Lübnan'ın vereceği yanıtı hazırlamakla görevli danışmanlar komitesi, "dayatmaların kabul edilmesi halinde Lübnan'ın alacağı bedeli değerlendirme" çalışmalarını sürdürüyor.

Komite aynı zamanda, yeniden imar finansmanından güney ve doğu sınırlarının çizilmesine kadar Lübnan'ın taleplerini içeren bir harita hazırlıyor.

ABD'nin sunduğu belgenin maddeleri de netleşmeye başladı. Bu maddeler arasında, İsrail'in güvenliğine doğrudan tehdit olarak görülen silahların birkaç ayı geçmeyecek kısa bir zaman diliminde teslim edilmesi ve teslimat sürecinin belirlenen sürede düzgün bir şekilde yürütülmesini garanti altına alacak, akredite bir uluslararası tarafın denetiminde ve doğrudan uluslararası gözetim altında bir yürütme mekanizması kurulması yer alıyor.

Fakat ABD için en önemli madde, Hizbullah'ın "Ulusal Strateji" adı verilen plan çerçevesinde silah teslim etmeyi açık ve net bir şekilde onayladığını ilan etmesi olarak öne çıkıyor.