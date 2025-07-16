Ayetullah Hamanei: İran milleti hiçbir alanda zayıf taraf olarak yer almayacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, ülke genelindeki yargı erkinin başkanları ve üst düzey yetkilileri ile adalet daire başkanlarıyla bir araya geldi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede, İran halkının son zamanda dayatılan savaşta birliğini ve işgalcilerin hesaplarının ve planlarının boşa çıkmasını analiz etti.

İran milletinin, siyasi zevk farklılıklarına ve dini ağırlık farklılıklarına rağmen ülkeyi savunmak için büyük bir birlik oluşturduğuna dikkat çeken Devrim Lideri, bu milli birliği korumanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamanei, “Milletimizin 12 günlük savaşta yaptığı büyük iş, milli azim, irade ve özgüvenden kaynaklanıyordu. Çünkü ABD gibi bir güç ve onun zincirlenmiş köpeği Siyonist rejimle yüzleşme ruhuna ve hazırlığına sahip olmak bile son derece kıymetlidir” dedi.

"İran milleti hiçbir alanda zayıf taraf olarak yer almayacak"

Dostların ve düşmanların İran milletinin hiçbir alanda zayıf taraf olarak yer almayacağını bilmesi gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamanei, “Biz mantık ve askeri güç gibi gerekli tüm araçlara sahibiz. Dolayısıyla ister diplomasi sahasında ister askeri sahada olsun Allah’ın lütfu ile başarılı bir şekilde sahaya gireriz” ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, “Siyonist rejimi bir kanser, onu desteklediği için Amerika’yı da suçlu olarak görüyoruz. Ancak biz savaşı başlatmadık; fakat düşman saldırdığında cevabımız çok sert ve keskindi” dedi.

İran’ın Siyonist rejime güçlü ve sert cevap vermesinin açık bir delilinin, bu rejimin ABD’ye sığınmak zorunda kalması olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, “Eğer Siyonist rejim diz çökmeseydi ve kendini savunabilseydi, bu şekilde Amerika’ya başvurmazdı; fakat İran İslam Cumhuriyeti’yle baş edemeyeceğini anladı” ifadelerinde bulundu.

Devrim Lideri, ABD’ye yapılan saldırının da çok hassas bir darbe olduğunu belirterek, “İran’ın hedef aldığı yer, Amerika’nın bölgedeki son derece hassas bir merkeziydi ve bir gün haber sansürleri kalktığında İran’ın ne kadar büyük bir darbe indirdiği ortaya çıkacak. Elbette bundan da büyük darbeler ABD’ye ve başkalarına indirilebilir” vurgusunu yaptı.

Ayetullah Hamanei, son savaşta milli duruşun tezahür etmesini çok önemli bularak, “Düşmanın hesabı ve planı; İran’daki bazı önemli şahsiyetlere ve hassas merkezlere saldırarak sistemi zayıflatmak, ardından münafık, Pehleviciler ve serseriler gibi kendi unsurlarını sahaya sürerek halkı kışkırtıp sokağa dökmek ve böylece sistemi devirmekti. Pratikte düşmanın planının tam tersi gerçekleşti ve bazılarının siyasi konulardaki hesaplarının doğru olmadığı da anlaşıldı” diye konuştu.

Düşmanın gerçek yüzü, planı ve gizli hedeflerinin halk için ortaya çıktığını belirten Ayetullah Hamanei, “Allah onların planlarını suya düşürdü ve halk hükümetin ve sistemin yanında saf tuttu” dedi.

Devrim Lideri, farklı ve hatta zıt düşüncesi olan siyasi ve dini grupların bir araya gelip birlikte durmasını, büyük bir milli birlik yarattığını ifade ederek bu büyük birliğin korunmasının gereğine vurgu yaptı.

"İran millet mutlaka galip gelecektir"

Ayetullah Hamanei, yetkililerin coşku ve var gücüyle çalışmalarına devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kur’an-ı Kerim ayetine atıfta bulunan Ayetullah Hamanei, ‘’Allah, kendi dinine yardım edenlere elbette yardım edecektir. İslam düzeni ve Kur'an-ı Kerim ve İslam'ın şemsiyesi altında İran milletine zaferi garantilemiştir ve bu millet mutlaka galip gelecektir." dedi.

Ayetullah Hamanei, Siyonist rejimin son savaşta işlediği suçların hukuki açıdan takip edilmesi gerektiğinin altını çizerek, ‘’Yargı Organı son günlerde işlenen suçları yerel ve uluslararası ceza mahkemeleri aracılığıyla titizlik ve dikkatle takip etmeli.’’ diye konuştu.