UNRWA: İsrail, Gazze’de Her Gün Onlarca Çocuğu Öldürüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA, Siyonist İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de her gün bir sınıf dolusu çocuğu öldürdüğünü bildirdi. Gazze’de ölen çocuk sayısı 18 bini aştı, on binlercesi travma, açlık ve yetimlikle mücadele ediyor.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, soykırımcı İsrail’in son 21 aydır devam eden saldırılarında 18 binden fazla çocuk öldürüldü.

Katil İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de şu ana kadar yüzde 18’i çocuk olmak üzere 4 bin 700 kişi ampute edildi. Ayrıca, Gazze’deki 42 bin çocuk annesini, babasını ya da her ikisini birden kaybetti, 70 bin çocuk ise yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Siyonist İsrail’in Gazze Şeridi’nde aylardır süren saldırıları sonucunda ortaya çıkan korkunç tabloya dikkat çekti.

UNRWA Gazze Direktörü Sam Rose, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de öldürülen çocuklara dikkati çekti.

Rose, Siyinist İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana her gün "bir sınıf dolusu çocuğu" öldürdüğünü vurguladı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde aylardır sürdürdüğü soykırımın küçük kurbanları çocuklar, bombaların hedefi olmaktan kurtulsalar dahi sürekli zorla yerlerinden edilme, aile üyelerinin kaybı, gıda krizi gibi bölgenin trajik koşullarında yaşam mücadelesi veriyor.