Corc Abdullah, ABD ve İsrail'e rağmen serbest kalıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Fransız yargısı, Lübnanlı aktivist ve devrimci Corc İbrahim Abdullah’ın serbest bırakılmasını resmi olarak onayladı. Abdullah, Fransa’da 40 yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyordu. Bu bilgi, Abdullah’ın hukuk ekibi tarafından perşembe günü yapılan açıklamalarda bildirildi.

Direniş çevrelerinde önde gelen bir figür ve Filistin davasının kararlı destekçisi olan Abdullah’ın 25 Temmuz’da serbest bırakılacağı, savunma avukatının el-Meyadin’e yaptığı açıklamada belirtildi. Karar, uzun süredir devam eden yasal ve siyasi mücadelenin sonu anlamına geliyor.

Siyasi müdahaleler, özellikle ABD’den gelen baskılar süreci geciktirdi

El-Meyadin’e konuşan Abdullah’ın avukatı, ABD’nin özellikle siyasi müdahalelerde bulunarak serbest bırakılmasını engelleyen hukuki süreci geciktirdiğini doğruladı.

“ABD, serbest bırakılmasına yol açacak yasal süreci engellemek için baskı uyguladı.” diyen avukat, davanın hukuki değil siyasi bir karar olduğunu vurguladı.

Avukat, Abdullah’ın ailesine de tebriklerini ileterek, “Bu Lübnanlı savaşçının ailesini selamlıyorum ve özgürlüğüne kavuşması dolayısıyla kendilerini kutluyorum.” dedi.

Abdallah, serbest bırakılması için herhangi bir tazminat ödemeyi reddetti; bu tutumu, siyasi amaçlı taleplere boyun eğmeme konusundaki kararlılığını pekiştiriyor.

İlgili gelişmeler çerçevesinde, el-Meyadin muhabirinin aktardığına göre, Paris’teki Lübnan büyükelçiliği, Corc İbrahim Abdullah’ın ülkesine dönüşü öncesinde havaalanına transferini kolaylaştırmak için resmi işlemleri yürütecek.

Savunma ekibi, Abdullah’ın planlanan serbest bırakılmasının ardından Beyrut’a döneceğini doğruladı. Kardeşi Robert Abdullah, serbest bırakılmanın gecikmesinin sürekli siyasi baskılar nedeniyle olduğunu vurguladı. “Serbest bırakılmasının engellenmesi, ABD’nin Fransa üzerinde uyguladığı siyasi baskının sonucuydu.” dedi.

74 yaşındaki Abdullah, Fransız yasalarına göre uzun süredir serbest bırakılmaya uygun durumda. Kasım ayında, bir icra mahkemesi onun serbest bırakılmasına karar vermiş, “serbest bırakılması durumunda ciddi bir tehdit oluşturmayacağı” sonucuna varmıştı. Ancak bu karar Fransa’nın ulusal terörle mücadele savcısının itirazı üzerine askıya alındı ve destekçilerin uzun süredir beklediği adalet gecikti.

Corc Abdullah vakası, modern Fransız tarihinin en politik tutukluluk vakalarından biri olarak görülüyor. 1984’te tutuklanan ve 1987’de müebbet hapis cezasına çarptırılan Abdullah, 1999’dan beri şartlı tahliye hakkına sahip. Tekrarlanan hukuki zaferlere ve uluslararası insan hakları örgütlerinin desteğine rağmen, Washington ve “Tel Aviv” baskısı altındaki ardışık Fransız hükümetleri serbest bırakılmasına onay vermedi.

Destekçileri, hukuk gözlemcileri ve insan hakları savunucuları, Abdullah’ın serbest bırakılmasını yakından takip ediyor.

Georges Abdullah kimdir?

Eski Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) üyesi Abdullah, bugüne kadar Avrupa’da en uzun süre cezaevinde kalan tutuklu olarak 41 yıl hapis yattı.

Marksist-Leninist Lübnanlı Silahlı Devrimci Fraksiyonlar’ı (LARF) kurdu. Bu grup, 1980’lerde Fransa’da dört saldırıdan sorumluluk aldı.

Lübnanlı devrimci, 1982’de ABD askeri ataşesi Charles Robert Ray ile İsrailli diplomat Yacov Barsimantov’un suikastlarına karışmakla suçlandı ve bu suçlamalarla hüküm giydi.

Abdullah, suçlamalara yanıt vermedi ve Fransız yargı sisteminin direniş eylemlerini "aşağılayıcı biçimde" çarpıttığını savundu.

Diplomatların öldürülmesine ilişkin yargılanmasında, savcıların talep ettiği 10 yıl hapis cezasına karşılık müebbet hapis cezası aldı. Avukatı Jacques Verges, bu cezanın “savaş ilanı” olduğunu ifade etti.

Abdullah, kendisini “suçlu” değil, Filistin hakları için mücadele eden bir “savaşçı” olarak tanımlıyor.

1999’da şartlı tahliye hakkı elde etti ancak önceki tüm başvuruları reddedildi. 2013’te serbest bırakılması kararlaştırıldıysa da Fransa’dan sınır dışı edilmesi şart koşuldu.

Ancak dönemin İçişleri Bakanı Manuel Valls, bu sınır dışı kararını uygulamayı reddetti ve Abdullah cezaevinde kalmaya devam etti.