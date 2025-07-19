İran’ın İstihbarat Ağı İsrail Ordusunun Gizli Biriminde!+ Video

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail ordusunun gizli ve yüksek derecede hassas bir biriminde görev yapan bir asker, İran istihbaratıyla bağlantılı casusluk faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındı. Askerin, İranlı ajanlarla bilinçli olarak iletişime geçtiği ve savunma sistemleri, askeri üsler ile İran füzelerinin isabet ettiği bölgelerin görüntüleri gibi kritik bilgileri paylaştığı ortaya çıktı. Bu bilgilerin, İsrail’in ulusal güvenliğini ciddi şekilde tehdit edebileceği belirtildi. İran’ın, para karşılığında İsrailli askerleri casusluğa teşvik etme çabalarının, yoğun askeri operasyonlar sırasında bile devam ettiği öğrenildi. Bu olay, İsrail’in savunma sistemlerine ve stratejik üslerine yönelik İran’ın istihbarat sızmasının çarpıcı bir örneği olarak İbrani medyasında geniş yankı buldu.