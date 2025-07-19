Trump, 10 İsrailli esirin daha yakında serbest bırakılacağını açıkladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açarak 29 kişiyi öldürdü, onlarca kişiyi de yaraladı.

Saldırı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 İsrailli esirin "çok yakında" serbest bırakılacağını duyurduğu ve Doha'da ateşkes görüşmelerinin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Refah'ta yardım bekleyenlere ateş açıldı

Filistin'in Maan haber ajansına konuşan yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Refah'ın kuzeyindeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na ait yardım merkezi yakınlarında toplanan sivillerin üzerine kurşun yağdırdığını bildirdi.

Saldırıda en az 29 sivilin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Nasır Hastanesi Müdürü Atıf el-Hut ise hastaneye 25 ölü ve 70'ten fazla yaralının getirildiğini teyit etti.

El-Hut, "İsrail işgali, Gazze'deki iki milyondan fazla Filistinliyi bombardıman ve açlıkla öldürme girişimlerini sürdürüyor," dedi.

Trump: 10 esir daha serbest bırakılacak

Saldırıdan saatler önce ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da Temsilciler Meclisi üyeleriyle yediği akşam yemeğinde Gazze'deki esirlerle ilgili bir açıklama yapmıştı.

Trump, "Esirlerin çoğunu geri aldık. Çok yakında 10 esiri daha geri alacağız ve bunu hızlı bir şekilde bitirmeyi umuyoruz," diye konuştu.

Hamas'tan 'uzun yıpratma savaşı' uyarısı

İsrail ve Hamas heyetleri, 6 Temmuz'dan bu yana Doha'da ateşkes müzakerelerini sürdürüyor. Görüşmelerde, ABD destekli 60 günlük bir ateşkes teklifi ele alınıyor.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, dün yaptığı açıklamada direnişin Gazze'de "uzun bir yıpratma savaşına devam etmeye tam hazır olduğunu" belirtmişti.

Ebu Ubeyde, düşmanın Doha müzakerelerinden kaçması halinde, "kısmi anlaşmalar formülüne yeniden dönüleceğini garanti etmiyoruz," uyarısında bulundu.