Suriye’de ateşkesin perde arkası: Yanlış anlamalar, gizli temaslar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack, Suriye'de ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Açıklama, günlerdir Dürziler ile Suriye'de faaliyet gösteren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütüne bağlı rejim güçleri arasında yaşanan kanlı çatışmaların ve İsrail’in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının ardından geldi.

Barrack, Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece X platformunda yaptığı açıklamada, “İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile HTŞ lideri Colani, ABD’nin desteğiyle ateşkese vardı,” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın Türkiye, Ürdün ve diğer bölge ülkeleri tarafından da desteklendiğini belirten Barrack, Dürzi, Bedevi ve Sünni gruplara silah bırakma çağrısı yaparak, “Tüm azınlıkların katkısıyla yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa edilmeli; barış ve refah içinde komşularla birlikte yaşanmalı” dedi.

'HTŞ, ABD ve İsrail’den “yeşil ışık” aldığını sandı'

Reuters haber ajansı, çatışmalardan önce HTŞ'nin Süveyda’ya asker gönderme kararının, ABD ve İsrail'den gelen mesajların yanlış yorumlanmasına dayandığını bildirdi.

Ajansa konuşan sekiz diplomatik ve askeri kaynak, HTŞ'nin, Barrack'ın “Suriye otonom bölgeler olmaksızın tek devlet olarak yönetilmeli” yönündeki açıklamalarını ve Tel Aviv ile son dönemde yürütülen güvenlik görüşmelerini, güneydeki askerî harekâta onay olarak algıladığını belirtti.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de geçen hafta gerçekleşen temasların da HTŞ içinde güveni artırdığı bildirildi.

HTŞ'li bir askeri kaynak, Washington ile yapılan yazışmalarda herhangi bir itirazın gelmemesi nedeniyle, operasyonun İsrail tarafından sessizce kabul edildiği izleniminin oluştuğunu kaydetti.

Şam'da görevli bir diplomat, rejimin Süveyda’ya müdahalesinde aşırı özgüvenli davrandığını, bunun da “ABD’nin gerçekliği yansıtmayan mesajlarından” kaynaklandığını ifade etti.

Öte yandan, bir HTŞ yetkilisi bu iddiaları reddederek, alınan kararın “tamamen ulusal gerekçelere dayandığını”, kan dökülmesini önlemek, sivilleri korumak ve iç savaşın daha da derinleşmesini engellemek amacı taşıdığını iddia etti.

İsrail tutum değiştirdi: ABD baskısı etkili oldu

Netanyahu, kısa süre önce yaptığı açıklamada, HTŞ'nin Şam’ın güneyine asker göndermesine kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtmişti.

Ancak son gelişmeler, İsrail’in bu tutumunda dramatik bir değişikliğe gittiğini gösterdi.

Süveyda’daki kanlı çatışmalarda 600’den fazla kişinin hayatını kaybetmesi sonrası, İsrail’in HTŞ militanlarının bölgeye girmesine onay verdiği açıklandı.

SkyNews Arabic’e konuşan kaynaklar, Washington’un Colani'ye desteğini sürdürdüğünü ve Tel Aviv’e müdahale etmemesi yönünde baskı yaptığını bildirdi.

Kaynaklara göre, Colani ateşkese bağlı kalma sözü verdi ve Süveyda’ya HTŞ güçlerinin girmesi için ABD’nin katılımıyla müzakereler yürütülüyor.