Haberler | İran’ın Jeopolitik Değişime Karşı Politikası ve AB’nin Yeni Rusya Yaptırımları

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmadian ve Ermenistan Ulusal Güvenlik Sekreteri Armen Grigoryan, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi vurgulandı. Ahmadian, İsrail rejiminin İran’a saldırısını kınayan Ermenistan’a teşekkür etti ve İran’ın değişmeyen politikasının bölgenin jeopolitik yapısının korunması olduğunu söyledi.

Gazze’de 650 Bin Çocuk Ölümle Karşı Karşıya

Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre, Gazze’de İsrail rejiminin uyguladığı aç bırakma politikaları nedeniyle 650 binden fazla çocuk hayati tehlike altında. Yardım kuyruklarına yapılan saldırılar da sivillerin sağlık merkezlerine akın etmesine neden oluyor.

Avrupa Birliği’nden Rusya’ya 18. Yaptırım Paketi

AB, 22 Rus bankası, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve bazı enerji altyapılarına yönelik yaptırımlar uygulamaya başladı. AB Komisyonu Başkanı, bu adımın “Rus savaş makinesine darbe vurmak” amacı taşıdığını belirtti.

İsrail, BM Yetkililerinin Vizesini Uzatmadı

İsrail rejimi, Gazze’de görev yapan en az üç BM kuruluşunun üst düzey yetkilisinin vizesini uzatmadı. BM yardım işlerinden sorumlu genel sekreter yardımcısı Tom Fletcher, bu kararın sivilleri koruma çabalarına misilleme olduğunu söyledi.

Hindistan’dan AB’nin Enerji Yaptırımlarına Tepki

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, AB’nin Rusya ve Hindistan’daki bir petrol rafinerisine uyguladığı yeni yaptırımları eleştirdi. Hindistan’ın tek taraflı yaptırımları kabul etmediğini ve enerji güvenliğini ulusal öncelik olarak gördüğünü ifade etti.

Yemen’de Gazze ve Suriye’ye Destek Gösterileri

Yemen halkı, Cuma günü Sana ve diğer şehirlerde düzenlediği büyük yürüyüşlerle, Filistin ve Gazze halkına destek verdi ve İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını kınadı. Açıklamada, “Siyonist-Amerikan saldırganlığına karşı durmaya devam edeceğiz” denildi.

Avustralya’dan Ukrayna’ya Abrams Tankları

Avustralya ordusundan emekli edilen ilk parti Amerikan yapımı Abrams tankları, Ukrayna’ya ulaştı. Canberra hükümeti geçen sonbaharda toplam 49 tank gönderme sözü vermişti.

Yemen: Ben Gurion Havalimanı’nı Hedef Aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Saree, “Filistin-2” adlı yeni nesil hipersonik balistik füze ile Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’nı hedef aldıklarını ve operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Brezilya Başkanı Lula’dan Trump’a Sert Tepki

Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva, Trump’ın ülkesine %50 gümrük tarifesi tehdidini “kabul edilemez bir şantaj” olarak nitelendirdi. Lula, Trump destekçisi Brezilyalı siyasetçileri “hain” olarak tanımladı.

İran ve Rusya Arasında Yeni Teknoloji İşbirliği

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Aleksandr Babakov ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin ileri teknoloji alanındaki işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı.

Gazze’de Soykırımın Son Rakamları

Gazze Basın Ofisi’nin son açıklamasına göre, İsrail’in saldırılarında şimdiye kadar 67.880 kişi şehit oldu. Yaralı sayısı 139.355’e ulaştı. Şehitlerin %60’ını kadınlar, çocuklar ve yaşlılar oluşturuyor.

Rusya, Almanya ile Askerî İşbirliği Anlaşmasından Çekildi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Almanya ile olan askerî işbirliği anlaşmasından çıkma emrini imzaladı. Bu karar, Berlin’in Moskova’ya karşı düşmanca tutumu gerekçe gösterilerek alındı.