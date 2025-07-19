Küresel Adalet Hareketi: Siyonist Rejimin Suçlarına Karşı Yükselen Tepkiler

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Gazze’deki savaşı karşısında halklar arasında muhalefet devam ediyor; hükümetler de giderek bu tepkilere kulak veriyor. İngiltere, Fransa ve Kanada, yayımladıkları ortak bildiriyle Gazze'de yaşanan “katlanılmaz insani acıları” kınadı. Ayrıca bazı Batılı ülkeler, İsrailli bazı bakanlara yaptırım uyguladı.

Lahey Grubu’ndan İsrail’e Karşı Yeni Hamleler

“Lahey Grubu”, uluslararası hukuku savunma ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla kurulan ve aralarında Güney Afrika, Bolivya, Kolombiya, Küba, Honduras, Malezya ve Namibya gibi ülkelerin bulunduğu küresel bir oluşumdur.

Bu grup, İsrail’in işgaline karşı ortak diplomatik ve hukuki girişimlerle harekete geçmeyi amaçlıyor. Kolombiya’nın başkenti Bogotá’da düzenlenen son zirveye, Çin, İspanya ve Katar gibi ülkeler de katıldı.

BM Özel Raportörü Francesca Albanese, bu zirveyi “son 20 ayın en önemli siyasi başarısı” olarak nitelendirdi. (Albanese, İsrail’i eleştirdiği için geçtiğimiz günlerde ABD tarafından yaptırıma uğradı.)

İki günlük zirvenin ardından 12 ülke, İsrail’i sınırlamak için 6 somut önlem üzerinde anlaştı. Bu önlemler şunlardır:

İsrail’e silah satışının engellenmesi

Silah taşıyan gemilerin geçişinin yasaklanması

İşgalden ekonomik olarak fayda sağlayan şirketlerle olan kamu sözleşmelerinin yeniden gözden geçirilmesi

Devlet Düzeyinde Gelişmeler

Geçtiğimiz perşembe günü, Slovenya hükümeti, Netanyahu kabinesinin aşırı sağcı bakanları olan Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich’in ülkeye girişini yasakladı. Bu karar, AB'nin insan hakları ihlalleri konusunda İsrail’e karşı ortak tavır alamamasının ardından geldi.

Daha önce Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve Norveç, bu iki bakanı şiddeti teşvik ettikleri gerekçesiyle yaptırımlarla cezalandırmıştı.

Türkiye, Mayıs ayında İsrail ile tüm ticari ilişkileri, insani durum iyileştirilene kadar dondurduğunu duyurdu.

Güney Afrika, 2023 Aralık ayında İsrail’e karşı soykırım davası açan ilk ülke oldu. Bu dava şu anda Kolombiya, Şili, İspanya, İrlanda ve Türkiye tarafından desteklenmektedir.

ABD'nin Sessizliği ve Çifte Standardı

ABD, İsrail’in Gazze’de bir kiliseyi bombalaması dışında rejimi nadiren kınadı. Bugüne kadar 58 binden fazla kişi, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere Gazze'de öldürüldü.

YouGov tarafından yapılan bir anket, Batı Avrupa’da İsrail’in popülaritesinin tarihin en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu. CNN’in bir başka anketi ise ABD kamuoyunda İsrail’e yönelik desteğin hızla düştüğünü gösteriyor: Ekim 2023’te halkın %50’si İsrail’i desteklerken, bu oran Haziran 2025’te %23’e geriledi.

Netanyahu’nun sözde “insani şehir” kurma planı, uluslararası hukukun ihlali ve dünya kamuoyunun görüşlerini ciddiye almadığının kanıtı olarak değerlendiriliyor.

ABD ise hem BM Güvenlik Konseyi’nde veto hakkı kullanarak, hem de askeri yardımlarla İsrail’e tam destek vermeye devam ediyor. Dahası, İsrail’i eleştiren aktörleri –örneğin Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlarını– yaptırımlarla cezalandırıyor.

Sonuç: Diplomatik İzolasyon ve Ekonomik Baskı

ABD’nin desteği sürdükçe İsrail kendini güvende hissedebilir. Ancak uzun vadede artan uluslararası tepkiler, yaptırımlar ve diplomatik izolasyon, İsrail’in saldırgan politikalarını sürdürebilirliğini zora sokacaktır.