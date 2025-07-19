Açlık Sınırı 25 Bin 811 Liraya Yükseldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- BİSAM verilerine göre Haziran 2025’te dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 25 bin 811 liraya, yoksulluk sınırı ise 89 bin 282 liraya yükseldi.

Böylece asgari ücret, açlık sınırının 3 bin 707 lira altında kaldı. Yoksulluk sınırıyla arasındaki fark ise 67 bin 178 liraya ulaştı. Mevcut veriler, asgari ücretin yalnızca gıda harcamasını dahi karşılamadığını gözler önüne serdi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Haziran 2025 dönemine ilişkin “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”nı yayımladı. Rapora göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken zorunlu gıda harcaması 25 bin 811 lira oldu. Aynı dönemde net asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğu dikkate alındığında, bir ailenin sadece mutfak masrafı dahi tek bir asgari ücretle karşılanamaz hale geldi.

YOKSULLUK SINIRI 89 BİN LİRAYA YAKLAŞTI

BİSAM’ın hesaplamalarına göre, barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri temel giderlerin de eklendiği yoksulluk sınırı 89 bin 282 liraya yükseldi. Bu tutar, bir hanenin insanca yaşayabilmesi için yapması gereken toplam harcamayı ifade ediyor.

GÜNLÜK GIDA HARCAMASI 860 LİRA

Dört kişilik bir ailenin günlük beslenme maliyeti ortalama 860 lira olarak hesaplandı. En yüksek harcama kalemi 288 lira ile meyve ve sebze olurken, süt ve süt ürünleri için 207 lira, et-tavuk-balık için 161 lira, ekmek içinse 71 lira harcanması gerekiyor. Yumurtaya günlük 13 lira, sıvı ve katı yağa 41 lira, şeker ve bal gibi ürünlere 19 lira ayrılması gerekiyor.

Rapora göre yetişkin bir erkeğin sağlıklı beslenmesi için aylık 7 bin 265 lira harcaması gerekirken, bu tutar yetişkin bir kadın için 6 bin 923 lira, 15-18 yaşındaki bir genç için 7 bin 161 lira ve 4-6 yaşındaki bir çocuk için 4 bin 462 lira olarak tespit edildi. Tüm bu kalemler bir araya geldiğinde, dört kişilik ailenin yalnızca gıda masrafı 25 bin 811 lirayı buluyor.

TEK KİŞİLİK HANE İÇİN YOKSULLUK SINIRI: 41 BİN 857 TL

Tek başına yaşayan bir bireyin gıda, barınma, ulaşım, sağlık ve diğer temel harcamaları dahil olmak üzere yapması gereken asgari aylık harcama ise 41 bin 857 lira olarak belirlendi.