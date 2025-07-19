Fidan: Suriye’de ABD İle Çalışıyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’de terör rejimi HTŞ yönetimine bağlı ordu güçleri Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı güneydeki Süveyda’dan dün gece saatlerinde varılan ateşkesin ardından kademeli olarak çekilmeye başladı. Bugün HTŞ güçlerinin 300’ün üzerinde kişinin yaşamını yitirdiği Süveyda’dan tamamen çekildiği, bölgede güvenliği "Dürzi topluluk ve ileri gelenlerinden" atanan güçlerin sağlayacağı açıklandı.

HTŞ güçlerinin kentten çekilmesi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun dün gece ABD'nin tüm ilgili taraflarla iletişime geçtiğini ve "bu rahatsız edici ve korkunç duruma" son verecek adımlar konusunda anlaşmaya varıldığını söylemesinin ardından geldi.

Şara'dan 'Dürzi kardeşlerimiz' açıklaması

HTŞ yönetimi lideri Ahmed Şara bugün yaptığı açıklamada “yasa dışı grupların püskürtüldüğünü ve istikrarın yeniden sağlandığını” savundu, Süveyda’da iç güvenliği korumak için Dürzi gruplar ve ileri gelenlerin atandığını söyledi.

Dün gece varılan ateşkeste ABD, Türkiye ve bazı Arap ülkelerinin aracı olduğunu belirten Şara, İsrail’in Suriye’nin istikrarını hedef alarak halk arasında fitne yaymaya ve Suriye'yi kaosa sürüklemeye çalıştığını söyledi.

Suriye’de yaşayan Dürzilerin “devlet himayesinde” olduklarını savunan Şara onları "dış taraflara çekmeye" yönelik her türlü girişimini reddettiklerini öne sürdü.

“Dürzi kardeşlerimiz” ifadesini kullanan Şara, onlara zarar veren herkesin hesap vereceğini iddia etti.

Şara Suriye’deki Dürzilere seslenerek "Bu ülkenin ayrılmaz bir parçasısınız. Suriye hiçbir zaman bölünmenin, parçalanmanın ya da iç fitnelerin yeri olmayacaktır. Haklarınızı ve özgürlüğünüzü korumak bizim önceliğimizdir” diye konuştu.

Şara: Önümüzde iki seçenek vardı, İsrail'le açık bir savaş ya da Dürzi kanaat önderlerine aklıselim fırsatı tanımak

Şara, "Önümüzde iki seçenek vardı. Dürzi halkımızın ve ülkemizin güvenliği pahasına İsrail'le açık bir savaşa girmek ya da Dürzi kanaat önderlerinin aklıselimle hareket etmeleri için fırsat tanımak. Biz savaşın eşiğinde olsak da Suriye halkının çıkarlarını kaos ve yıkımdan üstün tutuyoruz. Bu aşamada en doğru karar, ülkemizin birliğini ve vatandaşlarımızın selametini koruyacak adımlar atmaktı" ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda bazı yerel grupları ve Dürzi şeyhlerini Süveyda'da güvenliği sağlamakla görevlendirdiklerini bildiren Şara, "Suriye'nin birlik ve beraberliğini tehdit eden büyük tehlikeyi" gördüklerini söyledi.

Şara, bu kararın "yeni bir savaşa sürüklenmemek ve yıkıcı geçmişten kurtulup iyileşme yoluna devam etmek" adına alındığını kaydetti.

Erdoğan ile Şara telefonda görüştü

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Şara arasında da bugün bir telefon görüşmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na göre Erdoğan görüşmede “İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini” belirtti. Erdoğan, Suriye'de Dürzilerle sağlanan ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Fidan 'tek taraflı istikrarsızlaştırma' dedi, ABD'yle beraber çalıştıklarını söyledi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın dün İsrail’in Şam’da Suriye Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı’na ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresine düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamasında İsrail’i kınamaması ve saldırıları “sabotaj girişimi” olarak nitelenmesi dikkat çekmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da BM toplantısı için bulunduğu New York’ta dün gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail’in Şam’daki saldırılarını “istikrarsızlaştırma” diye niteledi. "Bu bölge bizim bölgemiz. Burada tek taraflı bir istikrarsızlaştırma asla kabul edilemez” diyen Fidan, Suriye’de Türkiye, ABD, AB, Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkelerin birlikte kurdukları “yeni bir yol haritası” olduğunu savundu.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la yakın iletişim içinde olduklarını söyleyen Fidan aynı zamanda konuyla ilgili “görüşlerini ve önerilerini” MİT üzerinden İsraillilere de ilettiklerini söyledi.

"Dürzilerle Bedeviler arasında vuku bulan çatışmalar bir şekilde güvenlik güçlerinin müdahalesiyle nihayete ermek durumunda” diyen Fidan “Yakın dostlarımızla bölgede çalışıyoruz. ABD'yle beraber de çalışarak önümüzdeki 3-4 saat içerisinde umarım bir sessizlik ve ateşkes sürecine gireceğiz” ifadelerini kullandı.

'Fidan ile Kalın, ABD'li elçi Barrack ve Lübnanlı Dürzi lider Canbolat'la birlikte çalıştı'

Lübnanli Dürzi lider Veli Canbolat Aralık 2024'te Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.

Associated Press’in ismini yayımlamadığı bir Türk yetkili ise “çatışmaları yatıştırmak" için Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın ABD Suriye Özel Temsilcisi Barrack ve Lübnanlı Dürzi lider Veli Canbolat’ın da aralarında olduğu bir dizi yetkiliyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Fidan'dan YPG'ye: 'Aman diyeyim'

Fidan dünkü açıklamalarında Suriye’de YPG’ye de "istenmeyen bir duruma girişmemeleri" mesajını verdi.

YPG'nin “birtakım hareketlilik içerisinde olduğuna ilişkin duyumlar” aldıklarını öne süren Fidan “Onlara da mesajımız aman diyeyim yani buradaki karışıklığı fırsat bilip istenmeyen bir duruma girişmesinler. Var olan kritik ve hassas süreci daha da Suriye'de sıkıntılı hale getirmesinler. İstikrarlı ve yapıcı bir rol oynasınlar. Aksi takdirde fırsatçılık beraberinde büyük bir riski getirir” ifadelerini kullandı.