İsrail'den Yemen'e hava saldırısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrailli askeri muhabir Itay Blumental'ın aktardığına göre, İsrail ordusu Yemen'e yönelik bir operasyon düzenledi.

Blumental, ''Operasyonda, Hudeyde Limanı'nın altyapısını yeniden inşa etmek için kullanılan mühendislik araçları, yakıt tankları ve deniz alanında askeri faaliyetlerde kullanılan gemiler imha edildi.'' diye yazdı.

İsrail işgal ordusu tarafından yapılan açıklamada, hedeflerin "liman altyapısını onarmak için çalışan mühendislik ekipmanları, yakıt tankları ve İsrail'e ve liman yakınlarındaki deniz sahasındaki gemilere karşı askeri faaliyetlerde ve saldırılarda kullanılan gemiler" olduğu belirtildi.

İşgal ordusu, "Husi terör rejimi güçlerinin limandaki terör altyapısını onarmaya yönelik devam eden faaliyetlerini ve girişimlerini tespit ettik; bu nedenle, bu faaliyetleri ilerletmek için kullanılan bileşenler hedef alındı" dedi.

İsrail Savaş Bakanı Israel Katz, İsrail’e yönelik saldırıların devam etmesi halinde Yemen’in kaderinin İran’la aynı olacağı konusunda uyardı.

Hudeyde Limanı, Direniş Ekseni tarafından Yemen direnişi Ensarullah'a silah transferi için önemli bir üs olarak kullanılıyor.