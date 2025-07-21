Süveyda krizi derinleşiyor: ABD Büyükelçiliği’nden Suriye uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Şam’daki ABD Büyükelçiliği, Pazar akşamı yaptığı duyuruyla vatandaşlarından Ürdün üzerinden Suriye’yi terk etmelerini istedi.

Güney Suriye’de şiddetli çatışmaların yaşandığı Süveyda’dan ise rejim yaklaşık bin 500 Bedevi ailesinin gönüllü olarak Dera iline tahliyesini başlattı.

Heyet Tahrir eş-Şam örgütünün silahlı unsurları, ailelerin güvenli koşullar sağlanana dek bölgeden ayrılmalarına izin verildiğini açıkladı.

Öte yandan, Süveyda’daki olayların ardından Suriye’ye gelen yabancı heyetlerin çoğu, başkent Şam’daki Four Seasons Oteli’ni terk etti.

Bölgede hareketlilik devam ederken, Süveyda Valiliği’nden ayrılmak isteyen 300’den fazla aşiret mensubunun da bölgeyi terk ettiği bildirildi.

Yüksek Alevi İslam Konseyi, mevcut koşullara dikkat çekerek, Alevi toplumunu evlerinde kalmaya, birliğini ve kararlılığını korumaya çağırdı.

Suriye medyasına göre, Bedevi ailelerin tahliyesi mezhepsel boyutu olan zorunlu bir göç olarak görülüyor.

Bu durum, Dürzi dini lideri Hikmet el-Haceri'nin bölgedeki hakimiyetini pekiştirirken, halk ve aşiretler arasında HTŞ lideri Colani’ye yönelik tepkilerin artmasına yol açtı.

Eleştirmenler, Colani’nin krizleri halkın zararına çözdüğünü ve bölgedeki gerilimin derinleştiğini savunuyor.

Bazı çevrelerde ise Colani’nin adımlarının ''Suriye'de paydaş devletler ile İsrail arasında güney Suriye’nin paylaşımına yönelik bir anlaşmanın parçası olduğu iddiaları'' konuşuluyor.