Lübnan’dan ABD’ye silahsızlanma yanıtı: Takvim yok

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnanlı kaynaklar el-Meyadin’e yaptıkları açıklamada, Beyrut’un, Hizbullah’ı silahsızlandırılmasına yönelik ABD taleplerine ilişkin cevabını tamamladığını bildirdi. Resmi belgenin, bugün ABD’nin özel temsilcisi Thomas Barrack’a teslim edileceği belirtildi.

Kaynaklara göre, Lübnan’ın yanıtı, temel meselelerdeki tutumunu ortaya koyarken, direnişin silahlarını teslim etmesi için herhangi bir takvim taahhüdünde bulunmaktan kaçınıyor. Washington’un süre belirtilmesi yönündeki baskılarına rağmen, Lübnanlı yetkililer bu tür konuların ancak ileri görüşmelerle şekilleneceğini ifade etti.

Beyrut’un yanıtında, İsrail’in ateşkes anlaşmasını tamamen uygulaması yönündeki uzun süredir dile getirilen talep yeniden vurgulandı.

Lübnan’ın açıklamasında ayrıca, İsrail saldırılarının tamamen durdurulması, işgal altındaki topraklardan çekilmesi ve İsrail tarafından kaçırılıp alıkonulan tüm Lübnanlı tutukluların serbest bırakılması çağrısı yinelendi.

ABD’nin silahsızlanmaya ilişkin net takvim taleplerine rağmen, Lübnanlı yetkililer herhangi bir yükümlülük altına girmedi.

Kaynaklar, Lübnan’ın, olası güvence mekanizmalarını ABD ile tartışmadan herhangi bir süre ya da güvenlik düzenlemesi konusunda karar vermeyeceğini belirtti.

El-Meyadin’e göre, Thomas Barrack’ın Beyrut’ta gerçekleştireceği görüşmelerde, bu garantilerin içeriği ve kapsamı üzerine ayrıntılı değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Lübnan ancak bu görüşmelerin ardından, Washington’un gündeme getirdiği konulara ilişkin koşul ya da takvim belirlemeyi değerlendirecek.