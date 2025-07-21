  1. Ana Sayfa
Ali Laricani’nin Kremlin Sarayı’nda Vladimir Putin ile Görüşmesi

21 Temmuz 2025 - 17:14
İran’ın Yüce Lideri’nin Danışmanı Ali Laricani, Rusya ziyareti sırasında bu ülkenin Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu görüşmede Batı Asya’daki gerilimin artması ve İran’ın nükleer programı gibi önemli konuların ele alındığını belirtti. Putin, bölgesel istikrarın korunmasının önemini vurgulayarak, İran’ın nükleer programı konusundaki sorunların siyasi yollarla çözülmesini desteklediğini ifade etti.

İran ve Rusya, yakın diplomatik ve siyasi ilişkilere sahip olup, her iki ülke de özellikle ABD tarafından uygulanan yaptırım ve baskılarla karşı karşıyadır.

Ayrıca, 17 Ocak 2025 tarihinde İran ve Rusya arasında kapsamlı stratejik bir anlaşma imzalanmış olup, bu anlaşma ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel ve turizm alanlarında özel işbirliklerinin genişletilmesini hedeflemektedir.

