İran Dışişleri Bakanı, Siyonist Rejimin Saldırgan Eylemlerini Meşrulaştırmaya Yönelik Taraflı Tutumları Eleştirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Seyyid Abbas Irakçi, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ve Amerika’nın İran’a yönelik askerî saldırılarının ve Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukukun açık ihlâlinin altını çizerek, bu açık yasa ihlâline karşı tüm ülkelerin kararlı bir tutum alması ve saldırganların sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı, bazı Avrupa ülkelerinin bu saldırganlıkları meşrulaştıran tutumları konusunda uyarıda bulunarak, bu tür yaklaşımların hukuksuzluğu normalleştirdiğini, bölgesel ve küresel güvensizliği artırdığını belirtti.

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis ise, ülkesinin diplomasiye olan bağlılığını dile getirerek, bu doğrultuda her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi. Ayrıca, İran’ın nükleer tesislerine yönelik askerî saldırıların uluslararası hukukla bağdaşmadığını belirterek, gerginliklerin ve güvensizlik ortamının artmasını önlemek için çabaların sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.