Gazze'de 2,3 milyon insan bir lokma ekmek bulamıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze Sivil Savunma Sözcüsü, el-Cezire kanalına yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krize dikkat çekerek, yardım beklerken hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirdi.

Sözcü, 18 Mart’tan bu yana yardım almak isteyen binin üzerinde Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.

'Çocuklar kelimenin tam anlamıyla açlıktan ölüyor'

Bölgedeki durumun vahametini vurgulayan sözcü, "Size açıkça söylüyoruz: Gazze'deki çocuklar kelimenin tam anlamıyla açlıktan ölüyor," dedi.

Kıtlığın tüm bölgeyi etkisi altına aldığını ifade eden sözcü, "Gazze'nin tamamı, yani 2,3 milyon insan bir lokma ekmek bulamıyor. Gazze Şeridi'nde sadece acı, gözyaşı ve açlık var," diye konuştu.

Sivil Savunma Sözcüsü, bu nedenle vatandaşlara defalarca uyarılarda bulunduklarını belirterek, "Vatandaşlara yeni yardım merkezlerine gitmemeleri için defalarca çağrıda bulunduk," ifadelerini kullandı.

'Bizi yok eden bu kıtlığı durdurun'

Uluslararası topluma seslenen sözcü, müdahale taleplerini yineledi.

Sözcü, "Dünyaya defalarca seslendik, bizi yok eden kıtlığın durdurulması için müdahale etmelerini istedik. Bizi yok eden bu kıtlığın sona erdirilmesi için tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz," dedi.