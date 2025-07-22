İsrailli gazeteci: Hizbullah gücünü koruyor; yeni Orta Doğu'yu oluşturamıyoruz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Israel News 24 kanalında konuşan gazeteci Baruch Yedid, ABD’nin Suriye ve Lübnan özel temsilcisi Thomas Barrack’ın son bir buçuk ay içinde üçüncü kez Lübnan’ı ziyaret ettiğini, bu ziyaretlerde öncelikli olarak Hizbullah’ın silahsızlandırılması talebinin gündeme geldiğini aktardı.

Yedid, Barrack’ın ziyaretlerinin amacının Lübnan’dan bu konuda resmi ve kesin bir yanıt almak olduğunu belirtti.

Ancak, Lübnan yönetiminin Hizbullah’ın silahsızlandırılması yönünde herhangi bir taahhütte bulunmadığı vurgulandı.

Yedid, ayrıca yaklaşık 7 ay önce Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Avn’un, silahların sadece devletin elinde olması gerektiğine dair yaptığı açıklamayı hatırlattı.

ABD’li temsilcinin, “ABD Lübnan’a yaptırım uygulamayacak” şeklinde net bir mesaj verdiğini, ancak yine de bu konudaki hayal kırıklığını dile getirdiğini ifade eden Yedid, Barrack’ın “Biz sizin için geldik” diyerek Washington’un Lübnan’dan daha olumlu bir yanıt beklediğini ima ettiğini kaydetti.

Yedid’e göre, hem Amerikalılar hem de Lübnanlı yetkililer, Hizbullah’ın silahsızlandırılması gibi bir sürecin Lübnan devleti tarafından gerçekleştirilemeyeceği konusunda görüş birliği içinde.

“Hizbullah hâlâ sahada varlığını sürdüren etkin bir güç” değerlendirmesinde bulundu.

Sonuç olarak Yedid, İsrail’in Suriye ve Lübnan cephesinde attığı adımların İsrail çevrelerinde beklenen siyasi dönüşümü sağlayamadığını ifade ederek, “Yeni bir Orta Doğu bekleyen herkes için büyük bir hayal kırıklığı var” yorumuyla sözlerini tamamladı.