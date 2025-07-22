  1. Ana Sayfa
  2. Türkçe

Rusya, Ukrayna Barış Görüşmelerine Devam Etmeye Hazır Olduğunu Açıkladı

22 Temmuz 2025 - 18:12
News ID: 1710514
Rusya, Ukrayna Barış Görüşmelerine Devam Etmeye Hazır Olduğunu Açıkladı

Kremlin Sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı’nın Ukrayna barış görüşmelerinin devamı konusunda hazır olduğunu belirtti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna savaşındaki barış görüşmelerine devam etmeye hazır olduğunu söyledi ancak Moskova’nın en önemli şartı ve hedefinin belirlenen amaçlara ulaşmak olduğunu vurguladı.

Kremlin Sözcüsü ayrıca, dünya şu anda ABD Başkanı Donald Trump’ın sert üslubuna alışmış olsa da, Trump’ın bu sert açıklamalarına rağmen barış görüşmeleri ve sürecinin devam etmesi konusunda ısrarcı olduğunu ifade etti.

Rusya, Avrupa ülkeleri ve ABD’nin Kiev’e askeri yardım sağlamasıyla ilgili olarak defalarca yaptığı açıklamalarda, Batı’dan Ukrayna’ya silah gönderilmesinin askeri çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini bu krizin bir parçası haline getirdiğini belirtmiştir.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha