Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna savaşındaki barış görüşmelerine devam etmeye hazır olduğunu söyledi ancak Moskova’nın en önemli şartı ve hedefinin belirlenen amaçlara ulaşmak olduğunu vurguladı.

Kremlin Sözcüsü ayrıca, dünya şu anda ABD Başkanı Donald Trump’ın sert üslubuna alışmış olsa da, Trump’ın bu sert açıklamalarına rağmen barış görüşmeleri ve sürecinin devam etmesi konusunda ısrarcı olduğunu ifade etti.

Rusya, Avrupa ülkeleri ve ABD’nin Kiev’e askeri yardım sağlamasıyla ilgili olarak defalarca yaptığı açıklamalarda, Batı’dan Ukrayna’ya silah gönderilmesinin askeri çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini bu krizin bir parçası haline getirdiğini belirtmiştir.