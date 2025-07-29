Britanyalı Müzik Yıldızı: "Netanyahu Yalan Söylüyor, İsrail Askerleri Yalan Söylüyor; Açlara Gıda Ulaşmasını Engelliyorlar!"

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tanınmış Britanyalı sanatçı ve söz yazarı Bob Geldof, Siyonist rejimin sözcüsü David Mencer'ın İsrail'in Gazze'deki kıtlıktan sorumlu olmadığını iddia etmesinin ardından İsrailli yetkilileri yalancı olarak nitelendirdi.

Mencer, Sky News stüdyolarında "Hamas'ın kendi halkını aç bıraktığını" iddia etmiş ve İsrail'in Gazze'deki yaygın kıtlıktaki rolünü inkar etmişti.

Ancak Geldof, aynı kanalın stüdyosunda, sunucunun "İsraillilerin bakış açısı kıtlığın İsrail tarafından değil, insani bir eksiklik olduğu ve Hamas tarafından kurgulandığı yönünde" demesine yanıt olarak, Siyonistleri yalancılıkla suçlayarak bu görüşün yanlış olduğunu belirtti ve sözlerine şunları ekledi: "Onlar yalan söylüyor. [Binyamin] Netanyahu yalan söylüyor, yalancıdır. İsrail askeri güçleri yalan söylüyor. Aç, korkmuş ve yorgun annelere yiyecek ulaşmasını engelliyorlar."

Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, bölgedeki savaşın başlangıcından geçen Cumartesi gününe kadar 85'i çocuk olmak üzere 127 kişi yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Geldof, Britanya hükümetinin Filistin devletini tanıma tepkisini de yeterli bulmazken "Bu yanıltıcı bir konudur. Kesinlikle çok önce yapılması gereken bir şeydi ama hiçbir fark yaratmayacak," dedi.

Daha önce, sivil toplum kuruluşu "Sınır Tanımayan Doktorlar", Gazze'deki çocukların ve hamile kadınların %25'inin şu anda yetersiz beslendiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bu hayır kurumu ayrıca, "İsrail'in açlığı silah olarak kasıtlı kullanımının" eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığı konusunda uyardı ve kuruluşun Gazze şehrindeki kliniklerinden birinde, son iki haftada beş yaşın altındaki çocuklarda şiddetli yetersiz beslenme oranının üç katına çıktığını belirtti.

Ancak Siyonist rejim, bu uyarıya yalan olduğunu iddia ederek tepki göstermiş, İsrail'in Gazze Şeridi'ne giren insani yardım kamyonlarının sayısını sınırlamadığını ve sorumluluğun Hamas'a ait olduğunu öne sürmüştü.