İran Meclis Başkanı: 21. yüzyılın nazisi Siyonist rejim durdurulmalı; Gazze bir soykırım alanı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Cenevre’de düzenlenen “Uluslararası Hukuka ve BM Şartı'na Bağlılık” konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Siyonist rejim İsrail’in Gazze’de işlediği suçları sert bir dille eleştirdi. Galibaf, Gazze'deki saldırıları “soğukkanlılıkla yürütülen sistematik bir soykırım” olarak nitelendirdi ve Siyonist rejimi “21. yüzyılın Nazileri” olarak tanımladı.

Galibaf, “Gazze sadece bir savaş bölgesi değil, insanlığın yok edildiği bir katliam sahasıdır” diyerek uluslararası toplumu sessiz kalmamaya çağırdı. BM raporlarına ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Siyonist rejim Başbakanı Netanyahu hakkında verdiği tutuklama kararına atıfta bulunan Galibaf, “Dünya bu zulme sessiz kalırsa, tarih hepimizi yargılar” dedi.

İran Meclis Başkanı ayrıca 13 Haziran 2025’te Siyonist rejim İsrail ve ABD tarafından İran’ın nükleer tesisleri ve sivil altyapısına yönelik düzenlenen saldırılarda 1.100’den fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Aralarında bilim insanlarının, kadınların ve çocukların da bulunduğu birçok kişinin hedef alındığını belirten Galibaf, “Bu saldırılar uluslararası hukukun açık ihlalidir ve İran meşru müdafaa hakkını kullanarak gereken cevabı vermiştir” dedi.

Konuşmasının sonunda Galibaf, Gazze’de yaşananların sadece Filistin meselesi olmadığını, tüm insanlık için bir uyarı olduğunu belirterek, “Eğer bu soykırım durdurulmazsa, yangın tüm dünyayı saracaktır” uyarısında bulundu.