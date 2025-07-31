Yemen ordusu: Tel Aviv, Askalan ve Negev hedef alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri yaptığı açıklamada, Yemen güçlerinin, Gazze Şeridi’nde Filistin halkına yönelik devam eden İsrail saldırganlığına karşılık olarak İsrail hedeflerine yönelik üç yeni İHA operasyonu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Seri, beş insansız hava aracı kullanılarak İsrail işgali altındaki topraklarda yer alan üç ayrı hedefe yönelik operasyonların başarıyla tamamlandığını belirtti.

Seri açıklamasında, “Birinci operasyon, işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) kentinde hassas bir noktayı iki İHA ile hedef aldı.” dedi.

Tuğgeneral Yahya Seri açıklamasının devamında, “İkinci operasyon, işgal altındaki Askalan kentindeki bir askeri noktayı iki ek İHA ile hedef alırken; üçüncü operasyon, işgal altındaki Negev bölgesindeki bir askeri mevziyi tek bir İHA ile vurdu.” ifadelerini kullandı.

Tüm operasyonların “Allah’ın lütfuyla hedeflerine başarıyla ulaştığını” belirten Seri, saldırıların “mazlum Filistin halkı ve onların cesur direnişçileri adına bir zafer” ve “Siyonist düşmanın Gazze’de işlediği soykırıma bir yanıt” olduğunu vurguladı.

Seri ayrıca, Arap ve İslam ülkelerine Gazze halkına yönelik “dini, ahlaki ve insani sorumluluklarını” yerine getirme çağrısında bulunarak, önümüzdeki günlerde İsrail’in devam eden saldırganlığına karşı kitlesel protestolar düzenlenmesini, kuşatmanın, açlığın ve yoksunluğun sona erdirilmesini talep etmeye çağırdı.

Seri, “Gazze’ye yönelik saldırganlık sona erene ve kuşatma kaldırılana dek operasyonlarımız durmayacaktır.” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.