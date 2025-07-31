Tahran'dan nükleer müzakere şartı: Önce tazminat ve güvence

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tahran, Washington ile dolaylı nükleer müzakerelere dönmek için ABD'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısı sırasında uğradığı zararın tazmin edilmesini ve bu tür davranışların gelecekte tekrarlanmayacağına dair güvence verilmesini şart koştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Financial Times gazetesine verdiği mülakatta, "İran, son savaş sırasında uğradığı kayıpların tazmin edilmesini talep ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, 12 gün süren savaşta verdiği zararı tazmin etmelidir," dedi.

Arakçi, "Amerika, müzakerelerin ortasında bize neden saldırdığını açıklamalı ve bunun gelecekte tekrarlanmayacağına dair güvence vermelidir," diye ekledi.

Savaş sırasında mesaj trafiği

Arakçi, savaş sırasında ve sonrasında ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile mesajlaştıklarını açıkladı.

Müzakereleri yürüten Amerikan heyetine, İran'ın nükleer krizinin çözümünün "kazan-kazan seçeneğinden geçtiğini" ilettiğini belirten Arakçi, "Müzakere yolu dar ama imkânsız değil," ifadelerini kullandı.

Arakçi, Witkoff'un savaş bittikten sonra müzakerelerin yeniden başlayabileceği yönünde kendisini ikna etmeye çalıştığını belirterek, "Bu teklif gerçekten de masaya geldi ancak bizim güven inşa edecek somut adımlara ihtiyacımız var. Bu adımlar, mali tazminatı ve yeni müzakereler sırasında İran'a saldırılmayacağına dair garantileri içermelidir," diye konuştu.

"Uranyum zenginleştirme kabiliyetimizi koruyoruz"

Tahran'ın nükleer tesislerini yeniden faaliyete geçirme kabiliyetine hâlâ sahip olduğu uyarısında bulunan Arakçi, "İran, uranyum zenginleştirme kabiliyetini koruyor. Tesisler yeniden inşa edilebilir, cihazlar değiştirilebilir zira teknoloji mevcut ve daha önce tesislerimizde çalışmış çok sayıda bilim insanımız ve teknisyenimiz var," dedi.

Ancak Arakçi, zenginleştirmeye yeniden başlamanın koşullara bağlı olduğunu vurgulayarak, "Zenginleştirmeye ne zaman ve nasıl başlayacağımız, koşullara bağlıdır," diye ekledi.

Arakçi, ülkesinin nükleer programın barışçıl niteliğine bağlılığını yineleyerek, İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl ve askeri olmayan nükleer programa bağlı olduğunu, "doktrinini değiştirmeyeceğini" ve Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin 20 yıl önce yayımladığı "nükleer silahların geliştirilmesini yasaklayan" fetvasına saygı duyduğunu yineledi.

Arakçi, "Mesajım karmaşık değil. Son saldırı, İran'ın nükleer meselesinin askeri çözümü olmadığını gösterdi ancak müzakereye dayalı çözüm hâlâ mümkün," dedi.

Arakçi sözlerini, "Trump, zenginleştirmenin tamamen durdurulmasını talep ettiği sürece herhangi bir anlaşma mümkün olmayacak. Ancak Washington, endişelerini müzakereler yoluyla dile getirebilir, biz de kendi argümanlarımızı sunarız. Fakat talep sıfır zenginleştirme ise, pazarlık edecek bir şeyimiz yok," diyerek tamamladı.