ABD'nin İsrail Büyükelçisi Hamas'ı silahsızlandırmak isteyen Arap devletlerini övdü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, sosyal medyada Avrupa ülkelerine yönelik sert eleştirilerde bulunurken, Hamas’ın silahsızlandırılmasını talep eden üç Arap ülkesini övdü.

Huckabee, Salı günü X hesabından yaptığı paylaşımda, “Fransa, İngiltere, İrlanda ve Avrupa, İsrail’i eleştirirken, Suudi Arabistan, Mısır ve hatta Hamas’a destek veren Katar doğru şekilde Hamas’a baskı yapıyor” ifadelerini kullandı.

Huckabee’nin bu açıklaması, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransa’nın eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının üzerinden yaklaşık bir hafta geçtikten sonra geldi.

Ayrıca, Britanya Başbakanı Keir Starmer’ın, Filistin devletinin tanınmasını, İsrail’in Gazze’deki insani krize çözüm bulmamasına bağlayan açıklamasının ardından bir gün geçti.

Starmer, İsrail ateşkese yanaşmaz ve Gazze’deki korkunç durumun sona erdirilmesi için somut adımlar atmazsa, Britanya’nın eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

İrlanda ise geçen yıl İspanya ve Norveç ile birlikte Filistin devletini tanıyan 147 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeden biri olmuştu.

Huckabee’nin açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’nın Filistin’i tanıma girişimlerine karşı kayıtsız kalmasına rağmen geldi.

Trump, Macron’un açıklamasının “ağırlığı olmadığını” ve Starmer’ın bu tutumunu “umursamadığını” daha önce belirtmişti.

Trump, ilk döneminde yürürlüğe giren ve bazı Arap ülkeleri ile İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesini sağlayan İbrahim Anlaşmaları’nı Suudi Arabistan’ın da katılımıyla genişletmeyi hedefliyor.

Ancak Suudi Arabistan, Gazze’deki savaş sona ermeden ve Filistin devletinin kurulması yönünde adımlar atılmadan İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini görüşmeyi reddediyor.

Huckabee’nin Arap ülkelerini övdüğü paylaşımı, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır’ın 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas’ın güney İsrail’e yönelik saldırısını kınayan, Hamas’ın Gazze kontrolünü bırakmasını ve ateşkes çağrısında bulunan ortak bir deklarasyon imzalamasından sonra geldi.

Birleşik Krallık, Fransa ve Arap Ligi’nin de desteklediği bu çağrı, Suudi ve Fransız liderliğinde Birleşmiş Milletler’de iki devletli çözümün canlandırılmasına odaklanan bir konferans sonucu hazırlandı.

Belgede ayrıca, Batı Şeria ve Gazze’de yönetimin tek yetkili organı olarak Filistin Yönetimi’nin tanınması istendi.