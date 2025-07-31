Direniş grupları Gazze’de işgalcilere ağır kayıplar verdirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hamas’ın askeri kanadı el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un doğusundaki el-Karara bölgesinde bir grup İsrail işgal askeri ve askeri aracını çok sayıda havan topu mermisiyle bombaladığını açıkladı.

Daha önce Kassam direnişçileri, Han Yunus’un güneyinde yer alan Batn el-Samin bölgesinde bir İsrail askeri araç hangarına üç varil bombası yerleştirmişti.

Bu saldırıda da işgal askerlerinin ölüp yaralandığı bildirildi.

El-Kassam Tugayları ayrıca, Han Yunus’un doğusunda üç İsrail zırhlı personel taşıyıcısını hedef alan karmaşık bir pusu operasyonu gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

Bu operasyonlar, Gazze Şeridi’nde birçok cephede süren çatışmaların devam ettiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Direniş grupları, yoğun bombardıman ve kara harekâtlarına rağmen işgal güçlerine karşı etkili ve nitelikli saldırılar düzenlemeye devam ettiklerini belirtiyor.