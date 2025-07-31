Moskova’dan HTŞ ile Suriye’deki Rus üsleri hakkında temas

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Moskova ile Suriye'de yönetime getirilen Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütü arasında Suriye’deki Rus askeri üslerine ilişkin temasların sürdüğünü belirtti.

Verşinin, söz konusu üslerin bölgede “istikrar sağlayıcı bir unsur” olduğunu vurgulayarak, aynı zamanda insani bir rol oynayabileceğini ifade etti.

Verşinin, “Suriye’deki Rus üslerine ilişkin temasların amacı, diğer hususların yanı sıra vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaktır” dedi.

Moskova, daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile HTŞ örgütünün sözde 'dışişleri bakanı' Esad Şeybani arasında bugün görüşmeler yapılacağını duyurmuştu.

Öte yandan, HTŞ lideri Colani, 23 Nisan’dan bu yana rejiminin hem Türkiye hem de Rusya ile müzakereler yürüttüğünü açıkladı.

Colani, gelecekte her iki ülkeyle de anlaşmalar yapılabileceğinin ve askeri destek alınabileceğinin sinyalini vererek, HTŞ'nin bölgesel güçlerle temaslarını artırmaya çalıştığını ortaya koydu.