ABD Senatosu’nda İsrail’e silah anlaşması oylaması gergin geçti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Senatosu, Çarşamba akşamı yapılan oylamada, Demokrat Senatör Bernie Sanders tarafından sunulan ve İsrail ile yapılması planlanan 675 milyon dolarlık yeni silah anlaşmasını engellemeyi amaçlayan iki yasa tasarısını kabul etmedi.

Söz konusu anlaşma, İsrail ordusuna yaklaşık 5 bin bomba, gelişmiş askeri teçhizat ve on binlerce saldırı tüfeğinin sevkiyatını öngörüyordu.

Her iki tasarının reddedilmesine rağmen, oylama dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Demokrat Parti içinde önemli ölçüde destek gören girişime, Senato’daki Demokratların yarısından fazlası “evet” oyu verdi.

İsrail basını, bu sonucu, ABD’nin İsrail’e silah ihracatının durdurulmasını destekleyen senatör sayısının bugüne kadarki “zirvesi” olarak nitelendirdi.

Karar, Washington’un İsrail’e askeri yardımlarını tartışmaya açan en güçlü girişimlerden biri olarak kayıtlara geçti.