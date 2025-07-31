İsrail’den Gazze’de İlhak Sinyalleri

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail merkezli Haaretz'in haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu planı pazartesi gecesi toplanan güvenlik kabinesine sundu. Habere göre HAMAS önümüzdeki günlerde ateşkesi kabul etmezse İsrail bazı bölgelerde ilhaka başlayacak. Planın bir amacının da hükümetin aşırı sağcı üyelerinin desteğini korumak olduğu ve ABD yönetiminin plana tam destek verdiği belirtiliyor.

Plan kapsamında İsrail güçleri önce bir tampon bölgeyi, ardından Beyt Hanun ve Beyt Lahiye çevresindeki kuzey bölgelerini ele geçirecek. İsrail ordusu daha sonra tüm bölge ilhak edilene kadar kademeli olarak daha fazla toprağı işgal edecek.

Hükümetteki radikallerden Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de "Gazze'ye Yahudilerin yeniden yerleşmesinin artık gerçekçi bir olasılık olduğunu" söyledi. Bakan "Yirmi yıldır bu bir hayaldi. Şimdi ise gerçekçi bir çalışma planı. Gazze'yi bir Arap ülkesinden diğerine aktarmak için bu bedeli ödemedik. Gazze, İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır." diye konuştu. Smotrich ayrıca, Ekim 2026'da sona erecek mevcut görev süresi içinde Batı Şeria'yı resmen ilhak etme sözü verdi.

YERLEŞECEKLERİ YERLERİ GÖRMEK İÇİN TUR İSTEDİLER!

İsrail'de bazı aşırı sağcı bakan ve milletvekilleri de Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "inşası olanağını gözlemlemek için" Gazze Şeridi'nin kuzeyine turlar düzenlenmesini talep etti.

‘BİRİNCİ AMAÇ ESİRLER DEĞİL’

İsrail'in Miras Bakanı Amichai Eliyahu’nun dünkü açıklaması da planı destekler nitelikte. Eliyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların öncelikli hedefinin İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak olmadığını söyledi. Bakan Eliyahu, “Onları rehine olarak tanımladığınızda, amaç öncelikle rehineleri geri getirmektir, ancak bence rehineler temel amaç olmamalı." ifadesini kullandı. "Savaş esirleri" statüsünde değerlendirilmesi gerektiğini savunduğu İsrailli esirlerin serbest bırakılmasıyla Gazze’deki "savaş" sona erdikten sonra ilgilenilmesi gerektiğini belirtti. Gazze Şeridi'nde Yahudi yerleşim birimleri kurulması çağrısında bulunan Eliyahu, "Gazze Yahudi olmalı. Gazze Yahudi olduğunda, oradaki Arapların da durumunun daha iyi olacağını" ileri sürdü.

TRUMP: BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump da İskoçya'da yeni bir golf sahasının açılışına katıldığı sırada İngiliz Sky News kanalına konuştu. Trump “Netanyahu ile konuştum ve Gazze için planlar üzerinde çalışıyoruz. Gıda merkezleri kuracağız ve bu merkezlere kısıtlama olmaksızın erişim sağlanacak, para yardımı yapacağız ve diğer ülkeler de bize katılacak.” dedi.

Trump, “Hamas ile müzakere etmek zorlaştı çünkü kalan rehineleri serbest bırakmak istemiyorlar” dedi ve şunu da ekledi: “Bazen Gazze'de rehinelerin yerini biliyoruz, ancak saldırı düzenleyerek onların ölümüne neden olmak istemiyoruz.”

HAMAS’A ‘SİLAH BIRAK’ ÇAĞRISI

Öte yandan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, HAMAS’a silah bırakma çağrısı yaptı. Mustafa, "HAMAS’ın silahlarını bırakması ve Gazze'nin kontrolünü Filistin Yönetimi'ne devretmesi gerektiğini" savundu.

Mustafa, New York'ta Birleşmiş Milletler bünyesinde düzenlenen iki devletli çözüm konferansında yaptığı konuşmada, "İsrail Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmelidir. HAMAS bölge üzerindeki kontrolünü bırakmalı ve silahlarını Filistin Yönetimi'ne teslim etmelidir." dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise toplantıda "iki devletli çözümün her zamankinden daha uzak olduğunu" söyledi.

RİYAD: İSRAİL’LE NORMALLEŞME PLANI YOK

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve iki devletli çözümü başlatmak için "katalizör olabileceğini" söyledi ve Riyad'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme planı olmadığını vurguladı. Ürdün Dışişleri Bakanı EymEn Safadi, İsrail'in "yerleşim yerleri, arazilere el koyma ve mukaddes mekanlara yönelik tecavüzlere karşı önlem alınması gerektiğini" söyledi.