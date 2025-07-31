Galibaf: İran Ve Türkiye, Bölge İstikrarının Anahtarı Olabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsviçre’de düzenlenen 6. Parlamento Başkanları Konferansı’nın oturum aralarında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmelerde bulundu.

Bbölgedeki durumun hassas olduğunu ve küresel ile bölgesel gelişmelerin yeni zorluklarla karşı karşıya kalabileceğini belirten Galibaf, “Bu durumun kökeninde ABD’nin doğrudan müdahaleleri yatmaktadır. İran ve Türkiye’nin ikili ve bölgesel ilişkileri etkilidir ve bu ilişkiler, bölgedeki şartların iyileştirilmesinde önemli rol oynayabilir,” dedi.

İran’a yönelik 12 günlük siyonist rejim ve ABD saldırılarına karşı Türkiye’nin hükümet, partiler, kamuoyu ve Meclis düzeyindeki tutumuna teşekkür eden Galibaf, “İtiraf etmeliyiz ki İran, ABD, siyonist rejim ve onların destekçileriyle doğrudan karşı karşıya geldi. İran halkı ve silahlı kuvvetlerimiz cesurca direndi ve mücadele etti. Siyonistler, tarihleri boyunca ilk kez sert bir askeri karşılıkla karşılaştı.” ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı, “Siyonist rejimin İslam ülkelerinden elini çekmeye niyeti yok, onlar, diğer ülkelerde güvensizlik yaratma ve toprak genişletme peşindeler. Bu bağlamda, Suriye başta olmak üzere bölge ülkelerini parçalamaya çalışıyorlar. Siyonist rejim, 21. yüzyılın Nazi’leri gibi hareket ederek suç işlemektedir. Birlik olmalıyız ve yekvücut durmalıyız. Gazze’deki duruma bakın; sadece soykırım ve yıkım değil, açlık ve susuzluğu da savaş aracı olarak kullanıyorlar,” diye kaydetti.

İran-Türkiye ilişkilerinin gelişmekte olduğunu ve bölgesel konular üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan Galibaf, “Ekonomik ve ticari ilişkiler ile sınır meselelerinde kolaylaştırıcı adımlar ve parlamentolar arası işbirliği alanlarında ciddi adımlar atılmalıdır,” açıklamasını yaptı.

İran-Türkiye arasındaki 50 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi hayata geçirilecek

Kurtulmuş ise görüşmede, İsrail’in ABD’nin desteğiyle saldırganlıkta bulunduğunu belirterek, “İran’da son saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlar için derin üzüntü duyuyoruz, başsağlığı diliyoruz. Bu bağlamda, savaşın ilk günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak tüm siyasi partilerin desteğiyle İran İslam Cumhuriyeti’ne destek verdiğimizi belirten bir karar yayınladık,” dedi.

İki ülke arasındaki işbirliği seviyesinin arttığını ve 50 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin hayata geçirileceğini ifade eden Kurtulmuş, “İran Parlamento Dostluk Grubu’nun son Türkiye ziyaretinde yapılan görüşmeler, bu alandaki gelişmelere katkı sağlayacaktır,” diye ekledi.